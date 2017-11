Iraanse fans smeken gastvrouw WK-loting Komandnaya: "Draag geen te sexy kledij"

Bart Fieremans

18u27

Bron: DPA, Eigen berichtgeving 1 instagram komandnaya Maria Komandnaya. WK voetbal Maria Komandnaya heeft vrijdag de eer naast host Gary Lineker de WK-loting in Moskou in goede banen te leiden. De Russische sportjournaliste kreeg daarbij de laatste dagen een opvallende bede van Iraanse fans om in de show geen onthullende kledij te dragen, uit vrees dat de Iraanse staatstelevisie een deel van de uitzending zou censureren.

Iran mag zich in 2018 opmaken voor zijn vijfde WK-deelname in de geschiedenis, de tweede op rij ook. Naar verwachting zullen talloze miljoenen Iranezen de WK-loting volgen op de Iraanse staatstelevisie IRIB. Maar zij zijn ook niet de loting van het vorige WK 2014 in Brazilië vergeten. Conform de strenge islamistische kledijvoorschriften zagen de tv-directeurs zich toen genoodzaakt hele delen van de loting te onderbreken omdat de Braziliaanse gastvrouw Fernanda Lima een te sexy jurk droeg, ook de sambadanseressen kreeg Iran niet te zien.

(lees verder onder de foto)

De Iraanse voetbalfans maken zich nu zorgen dat dat scenario zich vrijdag zou herhalen met Maria Komandnaya als de bevallige Russische assistente van Lineker. Iraanse media maken gewag van duizenden oproepen op sociale media aan Komandnaya om geen al te sexy kledij te dragen. Ook op haar instagramaccount ontving ze al advies in die aard. «Help ons met je keuze uit je garderobe, zodat we de hele ceremonie kunnen bekijken», schreef een Perzische fan. «We kunnen de uitzending niet volgen als je te onthullende kledij draagt.» Volgens Mokhbernews zou Komandnaya de fans geantwoord hebben dat ze zich niet bewust was van de Iraanse beperking, maar dat ze «fatsoenlijke kledij» zou dragen. Al heeft zij daar niet alleen over te beslissen, ook de FIFA heeft zeggenschap over de presentatie.

Help ons met je keuze uit je garderobe, zodat we de hele ceremonie kunnen bekijken Iraanse fan op instagram van Komandnaya

In Rusland is Komandnaya een bekend tv-voetbalgezicht. In haar thuisland brengt ze al tien jaar lang op tv en radio voetbalverslag uit. Vorige zomer maakte ze in de Federations Cup voor FOX Sports haar internationaal debuut, bij de finale tussen Duitsland en Chili deed ze tv-interventies langs de zijlijn. Ook op het komende WK zal ze uitdrukkelijk aanwezig zijn. «Ik geloof dat voetbal een universele taal is die mensen over de hele wereld kan samenbrengen», deelde ze al via instagram haar blik op het WK mee: «Ik ben in de wolken dat ik de kans krijg om een van de grootste sportevenementen te begeleiden. Ik wil de fans tonen hoe mooi mijn land is en hoe opgewonden we zijn dat we het WK mogen organiseren.»

(Foto FIFA.com) Maria Komandnaya zal Gary Lineker assisteren bij de WK-loting vrijdag.

Неуловимый! @fifaworldcup Een foto die is geplaatst door Maria Komandnaya (@komandnaya) op 22 jun 2017 om 19:43 CEST

afp FIFA-president Sepp Blatter naast Fernanda Lima, die de vorige WK-loting presenteerde.