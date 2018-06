Inspiratieloze Brazilianen verslikken zich in Zwitserland ondanks prinsheerlijke treffer Coutinho MDB & YP

17 juni 2018

21u45 6 Brazilië BRA BRA 1 einde 1 ZWI ZWI Zwitserland WK voetbal Na de nederlaag van Duitsland, nu het gelijkspel van Brazilië. Ook de tweede favoriet die vandaag in actie kwam, wist niet te overtuigen. Na een heerlijke krul van Coutinho slaagde Zwitserland er in om gelijk te maken: 1-1.

Inspiratieloos stonden de Brazilianen tussen de krijtlijnen. Superster Neymar leek eerder bekommerd om zijn rechtervoet in plaats van zich druk te maken over het scoreverloop. Gelukkig voor het tropische land lopen er enkele spelers in het gele shirt rond die een klasseflits kunnen afleveren. Philippe Coutinho bijvoorbeeld. Met een prinsheerlijke trap onderstreepte hij zijn schitterende traptechniek nog maar eens. Brazilië op volle toeren denk je dan, maar niets was minder waar. Zuber zorgde – weliswaar na een duw in de rug van Miranda - voor de zesde tegentreffer in 22 wedstrijden onder het Braziliaanse bewind van Tite. Op het einde kwam de Seleção nog zonder succes opzetten. Geen overtuigend 1-1-gelijkspel dus van een van de topfavorieten. Dat Neymar nu maar opstaat.

Tactische analyse

Gelukkig kon Brazilië nog terugvallen op de organisatie. Bondscoach Tite toverde de structuur die meer weg had van een bouwvallig gebouw in de favela om tot een mooie villa. Met 16 clean sheets in 21 wedstrijden tot gevolg. Zuber stelde op een hoekschop nummer 17 nog even uit. Geen enkele keer slikte Brazilië met Tite aan het roer van de Seleção meer dan één doelpunt. Ondanks die cijfers leek Brazilië toch af en toe kwetsbaar.

Man van de match: Valon Behrami

De eerste Zwitser die op vier verschillende WK’s in actie kwam. De speler van Udinese kreeg de lastige taak om Neymar uit de wedstrijd te houden en stak de Braziliaan in zijn achterzak. Heerste op het middenveld. Uiteindelijk ondervond Behrami lichte hinder waarna hij twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald. Neymar kon er echter niet van profiteren.

De beste tweets:

Não deu pra segurar a emoção 😂🇧🇷❤️ pic.twitter.com/0UtJOK5TNX — Renato Neto(@ renatoneto_) link

Can someone tell Neymar,Rihanna may be watching.😪🚶#WorldCup #BRASUI pic.twitter.com/dIgwliYgV5 Mpho_Only💦❤(@ PascalineNdou) link

Sums up my weekend.#BRASUI #WorldCup pic.twitter.com/EOBSOvBcbA Enryy 👨‍🎤(@ enrydd) link

Valon Behrami's #WorldCup game by numbers vs. #BRA:



100% aerial duels won

100% take-ons completed

60 touches

44 passes attempted

41 passes completed

6 tackles won

4 fouls committed

2 interceptions



Neymar's worst nightmare. 👻 pic.twitter.com/nU28yjv3dK Squawka Football(@ Squawka) link

De beste foto's: