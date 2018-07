Iniesta schrijft afscheidsbrief: "Hebben dingen bereikt waarvan we droomden toen we jong waren" Redactie

03 juli 2018

18u30

Bron: dpa/belga 1 WK voetbal "Ik mag me gelukkig prijzen dat ik één van de beste periodes in het Spaanse voetbal heb meegemaakt, met een generatie uitzonderlijke spelers", zo verklaart Andres Iniesta in een vandaag gepubliceerde brief op zijn Twitteraccount.

De 34-jarige middenvelder kondigde na de achtste finale tegen Rusland zijn afscheid van 'La Roja' aan.

"We hebben fantastische dingen bereikt, zaken waarvan we droomden toen we jong waren", aldus Iniesta. "Maar er waren ook grote ontgoochelingen en we hebben moeilijke momenten meegemaakt. Ik wil iedereen bedanken om van mij een betere ploegmaat en voetballer te maken. Het is een eer geweest deze jaren met jullie te delen."

Iniesta speelde 130 interlands voor Spanje. In de WK-finale van 2010 tegen Nederland maakte hij het winnende doelpunt. De voormalige speler van FC Barcelona won met Spanje ook het EK van 2008 en 2012. Na 16 seizoenen Barça zet hij zijn carrière voort bij het Japanse Vissel Kobe.