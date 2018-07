Iniesta kondigt afscheid aan en ook Ramos twijfelt: "Een van moeilijkste momenten in mijn carrière" Redactie

01 juli 2018

Andrés Iniesta heeft meteen na de uitschakeling op het WK tegen gastland Rusland zijn vertrek als Spaans international aangekondigd. De 34-jarige middenvelder van het Japanse Vissel Kobe houdt het na 133 interlands en 14 WK-duels voor gezien. "Soms eindigen carrières met een droom, maar vandaag is dat niet voor mij weggelegd", sprak Iniesta. "Ik moet accepteren dat mijn afscheid samenvalt met een pijnlijke uitschakeling. Dat is de keiharde realiteit. Dit is misschien wel de droevigste dag van mijn loopbaan."

Twijfel is er ook bij Sergio Ramos, die betrokken was bij de snelle Spaanse openingsgoal maar meteen na de uitschakeling zijn tranen niet kon bedwingen. Een haast ongezien beeld. Voor het flashinterview had de Spaanse kapitein zijn tranen al weggeveegd. "Het is een van de moeilijkste momenten in mijn carrière. We moeten trots zijn om Spanjaard te zijn, maar ik vind het jammer voor de aanwezige fans. We speelden tegen een goede ploeg, een sterk Rusland. Het was een moeilijke en fysieke wedstrijd. Soms doe je alles wat je kan en win je niet. We domineerden en gaven alles. Het is jammer, want een WK is altijd een droom."

Iniesta werd met Spanje wereldkampioen in 2010 na de finale tegen Oranje in Johannesburg, waarin de legende van FC Barcelona het enige doelpunt maakte in de 116de minuut. Hij werd ook Europees kampioen met Spanje in 2008 en 2012. Van de 136 interlands won Iniesta er 96 en verloor hij er slechts 15.

De Spaanse bondscoach Fernando Hierro vindt niet dat zijn team is ingestort. "Er is een dunne lijn tussen winnen en verliezen", zei hij op de persconferentie. "We kwamen naar hier met ambitie. We voelen mee met ons volk, zij die helemaal tot in Rusland zijn gekomen", aldus de bondscoach, die zegt zijn verantwoordelijkheid op te nemen. "Ik ben dankbaar voor alles wat ze me hebben gegeven. Het was een plezier hen te coachen. We hadden het balbezit en we hadden het geduld, maar soms is het erg moeilijk. Het is heel moeilijk wanneer de tegenstand laag verdedigt. De jongens zijn er kapot van. Ik voel met hen mee."

De Spaanse bondscoach liet veteraan Andres Iniesta op de bank. "Mijn grootste erkenning voor een van de beste spelers van onze geschiedenis. Hij is een schitterende professional. Hoe hij speelde toen hij in werd gebracht, was alsof hij zijn eerste cap speelde. Ik wil hem uit de grond van mijn hart bedanken."