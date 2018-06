In het verleden driemaal tegenstander van Rode Duivels: zo verliepen de vorige duels tegen Tunesië Rudy Nuyens

21 juni 2018

06u36 5 WK voetbal De Rode Duivels staan zaterdag in hun tweede groepswedstrijd van het WK voor de vierde keer tegenover Tunesië. De drie vorige duels met de 'Adelaars van Carthago' verliepen steeds moeizaam, er werd ook maar één keer gewonnen.

26/02/1992: 2-1-verlies

Nederlaag onder Van Himst

Voor de eerste ontmoeting tussen de Rode Duivels en Tunesië moeten we terug naar 26 februari 1992. Paul Van Himst was pas goed een halfjaar bondscoach, toen hij met de nationale ploeg naar Tunis afzakte. De Rode Duivels hadden in het najaar van 1991 nog met 0-1 verloren van Duitsland. Tunesië-België was pas de vierde match onder Van Himst.

De Rode Duivels speelden in het Olympisch Stadion van Tunis met Preud'homme; Genaux, Medved, Plovie (46' Wilmots), Albert, Borkelmans; Degryse, F. Van der Elst, B. Versavel (68' Walem); Oliveira en Severeyns (46' Nilis). Het Belgisch elftal kwam in de Tunesische hoofdstad na een halfuur op achterstand na een doelpunt van Lofti. Kort voor het halfuur maakte Luis Oliveira gelijk, maar een kwartier voor tijd werd het 2-1 na een owngoal van de inmiddels overleden Régis Genaux. Van Himst wist meteen dat er nog werk aan de winkel was in de aanloop naar de kwalificaties voor het WK 1994.

10/06/2002: 1-1-gelijkspel

Zwak broertje blijkt evenknie op WK

De Rode Duivels stonden een tweede keer tegenover de Adelaars van Carthago op het WK 2002. België had in de eerste wedstrijd van de groepsfase 2-2 gelijkgespeeld tegen gastland Japan en had op 10 juni een zege tegen Tunesië nodig om zich wat comfortabeler te nestelen in de groep. Robert Waseige speelde met De Vlieger; Deflandre, Van Buyten, De Boeck, Van Der Heyden; Verheyen (46' Vermant), Vanderhaeghe, Simons (74' Mpenza), Goor; Wilmots en Strupar (46' Sonck). In Oïta bleven de Rode Duivels ook tegen het 'zwakke broertje' steken op een gelijkspel. Tunesië speelde bijzonder defensief, maar kon na een vroege goal van Wilmots vrij snel gelijkmaken via Bouzaiene. Een mat Belgisch elftal vond daarna nooit een manier om de Tunesische burcht te ontmantelen. Het gevolg was dat de Rode Duivels hun derde groepswedstrijd, tegen Rusland, moesten winnen om zich te kwalificeren. Dat zorgde voor flink wat spanningen in en rond de ploeg, maar uiteindelijk gingen de Rode Duivels door na een 3-2-overwinning tegen Rusland.

07/06/2014: 1-0-winst

Hevige hagel meest memorabele aan de match

Het derde duel met Tunesië kwam er op 7 juni 2014. In het Koning Boudewijnstadion speelden de Rode Duivels toen hun uitwuifwedstrijd voor het WK in Brazilië tegen het Tunesië van Georges Leekens. Marc Wilmots speelde met Courtois; Alderweireld (46' Vanden Borre), Van Buyten, Kompany, Vertonghen; Defour, Dembélé, Fellaini (46' Mertens); Mirallas (62' Chadli), Origi (62' Lukaku, 90' Witsel) en Hazard (74' Januzaj). Veel meer dan de prestatie van de Rode Duivels, bleef een zwaar onweer de fans bij. Velen moesten in de dagen na de wedstrijd bij hun garage langs om de gevolgen van een apocalyptische hagelbui te laten verwijderen. De Rode Duivels wonnen die avond uiteindelijk met een doelpunt van Dries Mertens, één minuutje voor tijd. De eerste zege van het Belgisch elftal tegen Tunesië, maar overtuigend was het allemaal niet.