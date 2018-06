In het spoor van 'De Zwarte Parel' en een sluwe sneer naar Messi: Ronaldo is op en naast het veld helemaal 'on fire' GVS en SJH

20 juni 2018

15u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Amper 237 seconden tikte de klok in het Luzhniki-stadion of Marokko keek al tegen een achterstand aan. Wie anders dan Cristiano Ronaldo buffelde de vroege 1-0 tegen de touwen. Na de hattrick tegen Spanje een zoveelste visitekaartje van de Portugese vedette, zijn WK-statistieken ogen zowaar nóg wat indrukwekkender. En dat heeft die andere balvirtuoos met een slinks gebaar flink geweten.

• Ronaldo buffelde tegen Marokko zijn 85ste interlandgoal tegen de touwen. Daarmee nestelt hij zich op de internationale all-time topschutterslijst op de tweede stek. Ali Daei heeft voor Iran 109 stuks achter zijn naam, de Hongaarse legende Ferenc Puskás moet met 84 treffers Ronaldo definitief laten gaan. Europees topschutter is de Portugees dus wél.

• CR7 heeft op dit voetbalfestijn al meer goals gemaakt dan op zijn drie vorige WK's in totaal. In Rusland staat zijn teller op 4, in Brazilië (2014), Zuid-Afrika (2010) en Duitsland (2006) trof hij in totaal slechts 3 keer raak.

• De Portugese ster is de tweede speler die 33 jaar of ouder is en vier goals weet te scoren op één WK. De Kameroener Roger Milla deed het hem voor. Ronaldo is ook de tweede Portugese voetballer die minstens vier treffers weet te maken op één Wereldkampioenschap. 'De Zwarte Parel' Eusébio trof in 1966 maar liefst 9 keer raak. De vedette van Real Madrid weet wat gedaan...

• Ronaldo scoorde de laatste vijf goals van Portugal op een WK. Alleen Oleg Salenko (Rusland, 1994), Paolo Rossi (Italië, 1982) en Eusébio (Portugal, 1966) kregen het voor elkaar om zes WK-goals op een rij voor hun land te scoren.



• Zestien doelpunten heeft Ronaldo op de teller op alle EK's en WK's. Daarmee evenaart hij Jürgen Klinsmann. Enkel Miroslav Klose (19) en Gerd Müller (18) wisten op de twee internationale toernooien meer keer te scoren. Geen onmogelijke klus voor de Portugees om hen in Rusland nog de loef af te steken.

• Hij is de vierde speler die de Portugese fans laat juichen met zijn linkervoet, rechtervoet én het hoofd in één van de laatste vier WK's. Ook Miroslav Klose (2006), Wesley Sneijder (2010) en James Rodríguez (2014) wisten dat huzarenstukje te volbrengen.



Amper vijf doelpogingen had de 33-jarige ster dit WK nodig om viermaal de keeper te vloeren. 'On fire' heet zoiets, want de vorige drie WK's puurde hij uit liefst 70 (!) kansen amper drie goals. En of het dribbelwonder in bloedvorm zit.

Sneertje naar Messi

Maar Ronaldo valt met nog iets anders op dan bovenstaande verbluffende cijferweetjes. Het debat over wie nu de beste allertijden is, laat Ronaldo klaarblijkelijk niet koud. Na zijn drie goals tegen Spanje wreef hij zich immers over de kin en bootste zo een geitensik na. De slimme kijker had het meteen in de gaten. CR7 verwees daarmee naar zijn eeuwige rivaal Messi die in de aanloop van het WK met een levensechte geit op de foto ging. Dat beeld kon de Portugese superster maar weinig smaken. Vandaar het gebaar na zijn hattrick.

Vandaag deed hij er nog een schepje bovenop. Ronaldo verscheen in het Luzhniki Stadion met een behaarde kin. Een echte geitensik kan je het nog niet noemen, maar toeval is het zeker niet. Vlak voor de wedstrijd wreef hij er nog meermaals over toen de camera's op hem gericht waren. Morgen het antwoord van 'De Vlo'?

He hinted to it.



CRISTIANO RONALDO.



The Goat with a Goatee. pic.twitter.com/9wLY7OcBQ3 Mayank(@ incredlBale) link