In deze stadions werken de Rode Duivels straks hun groepswedstrijden af

18u19 0 AP WK voetbal De landen zijn bekend, de data al met rood aangestipt in de agenda. Maar in welke stadions werken de Rode Duivels straks hun groepswedstrijden af op het WK in Rusland. Wij stellen de drie voetbaltempels al even aan jullie voor.

Sochi 18 juni België - Panama

België opent op maandag 18 juni in het Olympisch Stadion Fisjt in Sochi. Het stadion dat werd gebouwd voor de Olympische Winterspelen van 2014. Het had een kostprijs van 63,5 miljoen euro. Voor de Rode Duivels is het overigens geen onbekend terrein. Op 28 maart speelden de Belgen daar een vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland, die eindigde op 3-3. Mirallas en tweemaal Benteke zorgden toen voor de Belgische goals. Het stadion biedt plaats aan bijna 48.000 toeschouwers. Het stadion zelf ligt in Adler. Adler is een microdistrict en kuuroord in het gelijknamige district Adlerski. Het milde klimaat en het heuvelachtige landschap met subtropische vegetatie en het voorkomen van geneeskrachtige mineraalbronnen zorgden ervoor dat Adler in de sovjettijd uitgroeide tot een kuuroord.

Moskou 23 juni België - Tunesië

De tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels gaat door in Moskou, in de Otkrytyje Arena van Spartak Moskou. De bouwwerken aan het speciaal voor het WK gebouwde stadion begonnen in mei 2010 en eindigden in juli 2014. Voor de toegangspoorten van het stadion staat een standbeeld van de Romeinse gladiator Spartacus, naar wie de club vernoemd is. Tijdens het WK worden in het stadion vier groepswedstrijden en een achtste finale gespeeld.

Kaliningrad 28 juni Engeland - België

Naast de meest westelijk gelegen ook de opmerkelijkste Russische speelstad, gelegen in de oblast Kaliningrad, een Russische exclave die volledig omringd wordt door Polen en Litouwen. Kaliningrad is het voormalige Koningsbergen, een stad in het toenmalige Oost-Pruisen die tot na de Tweede Wereldoorlog tot Duitsland behoorde. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd dit gebied een exclave van Rusland. Het is tevens de geboortestad van filosoof Immanuel Kant. Eind 2015 werd gestart met de bouw van deze 35.010 plaatsen tellende Arena Baltika, waarvan de bouwwerken na financiële moeilijkheden momenteel nog niet voltooid zijn. De oplevering ervan wordt echter nog voor het einde van het jaar verwacht. Tijdens het WK worden er vier groepswedstrijden gespeeld.

