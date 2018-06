In deze arena's haspelen de Rode Duivels hun drie groepsmatchen af Redactie

Straks trapt gastland Rusland het WK voetbal af tegen Saoedi-Arabië in het Luzhniki Stadion in Moskou. Onze Rode Duivels zijn maandag pas aan de beurt. Hun eerste match spelen ze tegen Panama in Sotsji. Maar in welke stadions spelen ze? VTM zette ze even op een rijtje.

1. Fishtstadion, Sotsji - België-Panama, maandag 18 juni, 17 uur

Als je denkt dat je dit stadion van ergens kent, dan kunnen we je geruststellen: de openings- en slotceremonie van de Olympische Winterspelen van 2014 vonden hier plaats. Toen was het stadion nog volledig overdekt. Het dak werd in 2016 opengewerkt, op tijd voor de Confederations Cup in 2017. De naam van het stadion verwijst naar Mount Fisht, een berg in de Kaukasus. Fisht betekent ‘wit hoofd’. Daarom inspireerden de Britse architecten hun ontwerp op de vorm van een besneeuwde berg.

• Geopend sinds: 2013

• Capaciteit: 47.659

• WK-wedstrijden: 6, waaronder Portugal-Spanje en een kwartfinale

• Opmerkelijk: dit is nog maar het tweede stadion in de geschiedenis dat zowel Olympische Winterspelen als een Wereldkampioenschap Voetbal te gast heeft. Het eerste was het Olympisch Stadion in Turijn.

2. Spartak Stadion, Moskou - België-Tunesië, zaterdag 23 juni, 14.00 uur

Als je de weg vraagt naar de Otkritie Arena, geraak je vast ook op je bestemming. Voor de Confederations Cup in 2017 en voor het wereldkampioenschap kreeg dit stadion de naam van de ploeg die hier haar vaste stek heeft: Spartak Moskou, 'de club van het volk'. Voor het stadion staat een 24 meter hoog beeld van gladiator Spartacus, en net voor de noord-tribunes staan bronzen beelden van de stichters van de club - gelukkig in een wat kleiner formaat.

• Geopend sinds: 2014

• Capaciteit: 45.360

• WK-wedstrijden: 5, waaronder Argentinië-IJsland en een achtste finale

• Opmerkelijk: een commissie die over de architectuur moest waken, vond het ontwerp ‘te ordinair’ en liet de werken na twee jaar stilleggen. Daarna werd gekozen voor een gevelbekleding die afhankelijk van de ploeg die er speelt, van kleur verandert: rood als Spartak speelt, wit, blauw en rood bij wedstrijden van de nationale ploeg.

3. Kaliningrad Stadion, Kaliningrad - Engeland-België, donderdag 28 juni, 20.00 uur

Dit stadion is meteen het nieuwste van dit WK: toen Kaliningrad geselecteerd werd als een van de speelsteden, koos het stadsbestuur als ideale locatie een eiland uit dat tot 2015 nog een verwilderd natuurgebied was. Na het WK wordt het stadion de thuisbasis van FC Baltika Kaliningrad, en worden rond het stadion nog woonwijken, parken en kantoorgebouwen neergeplant.

• Geopend sinds: 2018

• Capaciteit: 35.212

• WK-wedstrijden: 4, de match van onze Rode Duivels is meteen de laatste

• Opmerkelijk: Kaliningrad is een buitenbeentje: dit is de meest westelijk gelegen speelstad, maar ligt in een exclave: een stukje Rusland dat nergens aan het grote moederland grenst. Wie van Kaliningrad naar een andere Russische stad wil rijden, zal altijd door Polen of Litouwen moeten reizen.

