In de tribunes winnen zij: vier keer meer Panamezen dan Belgen in het stadion SVH/PJC

18 juni 2018

07u41 0 WK voetbal Ze zijn maar met 4,1 miljoen, maar de Panamezen brengen vanavond wel vier keer meer supporters mee naar het stadion. Er zullen zo'n 1.000 Belgen het beste van zichzelf geven in Sotchi. Panama brengt 4.250 fans mee.

De FIFA wil het officieel niet gezegd hebben, maar de match is niet uitverkocht. Sowieso zullen de Panamezen - of toch op de tribunes - domineren. Het land speelt voor de eerste keer op een WK, en dat zorgde in Panama voor een stormloop op tickets.

Dat de Belgen niet massaal kiezen voor Sotchi heeft zo zijn redenen. De verplaatsing is eerder moeilijk, Panama is niet de meest sexy tegenstander en de volgende affiches zijn een pak interessanter. Tegen Tunesië en Engeland zullen de vakken wél bomvol zitten. Als we tegen Tunesië spelen in Moskou, zullen er 1.200 Belgen in de tribune zitten. Bij de match tegen Engeland in Kaliningrad zelfs 1.600.

In totaal kwamen er bij de fanclub van de Rode Duivels 5.000 ticketaanvragen binnen. Dat zijn er evenveel dan bij het WK in 2014.

Om alle Belgen voor de eerste drie wedstrijden in Rusland te krijgen, zet Brussels Airlines 23 fanflights in. Daar zitten in totaal 4.500 mensen op.

Vliegen vanuit Nederland

Bij CheapTickets.be stellen ze de jongste weken een stijging vast van het aantal boekingen naar Sotchi (+1.033%) , Moskou (+14%) en Kaliningrad (+600%). De Belg heeft kennelijk ook een groot geloof dat de Rode Duivels het tot in de volgende ronde schoppen, want ook voor Rostov zijn al 88% meer tickets geboekt. Rostov is de stad waar ons elftal speelt als het groepswinnaar wordt. "We zien dat ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen onze spelers aanmoedigen", zegt Aniek Augustijn, commercieel manager van CheapTickets.be. "Bijna de helft (47%) is tussen 31 en 41 jaar oud." Wie de komende dagen nog een vlucht wil boeken, doet dat het best vanuit Amsterdam. Daar is bijster weinig interesse voor vluchten naar Rusland. (SVH/PJC)

