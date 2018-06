IN BEELD. Lionel Messi en 'La Albiceleste': een schrijnend huwelijk GVS

30 juni 2018

21u42 0 WK voetbal Bij Barcelona rijgt hij de prijzen aan elkaar, in een nationaal truitje schrijft hij allerminst een succesverhaal. Met de eerste ploeg van Argentinië wist Lionel Messi slechts één trofee te pakken: in 2008 werd hij met ' La Albiceleste' olympisch kampioen. Sindsdien alleen maar blamages en frustraties. Een erbarmelijk huwelijk in beeld.

WK 2010

Acht jaar geleden liep het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika af op een flinke Argentijnse sisser. Onder leiding van bondscoach Diego Maradona slikten Messi en co in de kwartfinales tegen Duitsland een pijnlijke 0-4-nederlaag. 'De Vlo' trof in vijf duels geen enkele keer raak en droop verbouwereerd af.

Copa América 2011

Een jaartje later begon 'La Albiceleste' als een der favorieten aan de Copa América. Met de hakken over de sloot spartelde het zich door de groepsfase, een horde later mepte de latere winnaar Uruguay hen uit het toernooi. Opnieuw kon een gelaten Messi niet scoren op een groot internationaal toernooi.

WK 2014

Alweer was Duitsland de boeman, dit keer in de finale. Messi stelde teleur en miste net na rust dé kans om Argentinië richting het absolute summum te trappen. Mario Götze dompelde het Zuid-Amerikaanse land nadien in diepe rouw.

Copa América 2015

"Messi wist niet te inspireren, hij laat Argentinië in de steek." Een van de vele quotes waar de Argentijnse media na de verloren finale tegen Chili mee uitpakten. De ster van Barcelona was overduidelijk de gebeten hond nadat blauw-wit na strafschoppen tevreden moesten zijn met een zilveren medaille.

Copa América Centenario 2016

Twaalf maanden later daverde de voetbalwereld op z'n grondvesten. Na een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar verkwanselde uitgerekend Messi een elfmeter tijdens de allesbeslissende strafschoppenreeks. De zwaar aangeslagen superster kondigde nadien in tranen zijn afscheid aan, maar kwam daarop terug.

WK 2018

Een schim van zichzelf in Rusland. Lopen doet hij nauwelijks, de bal kwijtspelen na mislukte dribbels wel. Het helpt natuurlijk niet dat zijn collega's als het even kan nóg ellendiger spelen. Wreef nog voor het duel tegen Kroatië over het voorhoofd - tekenend voor de malaise en de snertmatch die volgde.