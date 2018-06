IN BEELD: de lange weg van Neymar naar het WK Valerie Hardie

17 juni 2018

09u00 9 WK voetbal In maart 2018, na een operatie aan zijn rechtervoet, begon Neymar aan een race tegen de tijd om fit te raken voor het WK. En het is de 26-jarige spits van PSG gelukt. Vanavond begint de Braziliaan, vier jaar na zijn onfortuinlijke rugblessure op het WK in eigen land, weer aan het WK, met één belangrijke missie: de wereldtitel winnen en de schande van 2014 uit te wissen. Daar deed hij drie maanden lang alles aan. Zijn revalidatie in foto's.

25 februari 2018 - De blessure

Met nog veertien minuten te gaan tegen Marseille en bij een 3-0-stand kwam Neymar na een contact met Bouna Sarr ongelukkig neer op de enkel van zijn linkervoet. Game over voor Neymar die op een draagberrie werd afvoerd. Gebroken middenvoetsbeentje, luidde de diagnose. Neymar zou minimaal zes weken buiten strijd zijn. Zijn seizoen bij PSG zat erop, maar het WK? Daar ging de Braziliaan helemaal voor.

4 maart 2018 - De operatie

Op donderdag 1 maart vloog Neymar met Air France van Parijs naar Rio voor zijn ingreep en revalidatie. Na een korte tussenstop bij zijn vriendin Bruna Marquezine (22), een actrice en model, ging de reis voort naar Belo Horizonto waar hij in het Mater Dei Hospital een vijs in zijn voet kreeg ingeplant. De race kon beginnen.

Que lindo não tem estrutura pra isso 💓😭💏😍💏 Een foto die is geplaatst door null (@somos_todos_brumar) op 02 mrt 2018 om 15:55 CET

11 maart 2018 - De feestjes

Post da @nadine.goncalves @nadine.goncalves @rafaella @neymarjr Een foto die is geplaatst door null (@somos_todos_brumar) op 11 mrt 2018 om 22:42 CET

Wat doe je wanneer je op krukken moet lopen of in een rolstoel zit? Er het beste van maken: dat is wat Neymar deed. Op 11 maart ging hij samen met zijn moeder Nadine da Silva de 22ste verjaardag van zijn zus Rafaella Santos vieren. Een week later volgde een wat trendier feestje voor Rafaelle in een nachtclub in Rio, samen met Bruna.

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra. Stephen Hawking Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 14 mrt 2018 om 18:57 CET

30 maart 2018 - De revalidatie

Lindo 💓 #stories do Gil Een foto die is geplaatst door null (@somos_todos_brumar) op 09 apr 2018 om 22:29 CEST

No pain, no gain, meldt Neymar op zijn instagram. Als de Braziliaan speelklaar wil raken, dan moet hij menige uurtjes bij de kinesist en in de gym slijten. Maar uiteraard kan de boog niet altijd gespannen staan. Neymar verdeelt zijn tijd tussen het krachthonk en het medisch kabinet. Hij gaat shoppen in Rio, treedt op in tv-shows en neemt zijn vriendin Bruna mee naar opnames van The Voice Kids, naar een gala of disco. Pokeren zie je Neymar ook veelvuldig doen, terwijl PSG intussen in Parijs op 15 april z'n vijfde landstitel in zes jaar tijd verovert.

Tão lindo 😍❤ Een foto die is geplaatst door null (@somos_todos_brumar) op 13 apr 2018 om 01:42 CEST

4 mei 2018 - De terugvlucht

Nadat hij van PSG zijn revalidatie grotendeels in eigen land mocht afwerken, keert hij op 4 mei terug naar Parijs. Net op tijd om op PSG in het Stade de France zijn twaalfde beker te zien winnen tegen derdeklasser Les Herbiers. Ook Marco Verratti moet vanuit de tribune geblesseerd toezien.

😊❤ Een foto die is geplaatst door null (@somos_todos_brumar) op 09 mei 2018 om 00:51 CEST

Stories do Ney Een foto die is geplaatst door null (@somos_todos_brumar) op 08 mei 2018 om 21:20 CEST

13 mei 2018 - De trofee

Muito feliz pelo prêmio. Obrigado a todos os meus companheiros e o staff técnico sem vocês não seria possível 🙏🏽👏🏽💪🏽 e que honra receber o prêmio das mãos do FENOMENO @ronaldo Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 13 mei 2018 om 23:48 CEST

Ook al ontbrak Neymar in de slotfase van de competitie, met zijn 19 goals en 13 assists in 20 matchen was de impact van de Braziliaan op zijn team onmiskenbaar. Hij werd dan ook verkozen tot Speler van het Jaar in de Franse Ligue 1, een trofee die hij uit handen kreeg van zijn landgenoot Ronaldo. De man van 222 miljoen volgde zijn ploegmaat Edison Cavani op de erelijst op.

22 mei 2018 - De medische testen

Tijd om terug te keren naar Brazilië en zich klaar te stomen voor zijn rentree bij de nationale ploeg. In het trainingscentrum van Granja Comary in Teresopolis legt hij zijn medische en fysieke tests af - met succes. Hij wordt fit voor de dienst verklaard en mag, uiteraard onder grote belangstelling, aantreden met de Goddelijke Kanaries.

Força Ney 👊😍 Een foto die is geplaatst door null (@somos_todos_brumar) op 23 mei 2018 om 17:01 CEST

27 mei 2018 - De droom

A caminhada começou e estou indo ao teu encontro, sei que vou encontrar muitas dificuldades mas farei o impossível pra te ter em minhas mãos. Rumo à glória, rumo ao Hexa !! 💚💛💙🇧🇷 Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 27 mei 2018 om 21:32 CEST

Voor afreis naar Rusland is er nog tijd om te ontspannen en om weg te dromen. Neymar gaat in de kantoren van de Braziliaanse voetbalbond in Rio een replica van de originele Jules Rimet trofee bewonderen - eind juli wil hij in Rusland zelf het nieuwe exemplaar in zijn handen houden. "Op naar de glorie," schrijft hij. En hij doet ook nog een tv-optreden op de commerciële zender Globo, in de populaire varieté-show Caldeirão do Huck - veiligheidshalve nog met z'n enkelondersteuning aan.

#post do @caldeiraodohuck Een foto die is geplaatst door null (@somos_todos_brumar) op 07 jun 2018 om 02:44 CEST

3 juni 2018 - De rentree

Op 3 juni 2018 in Liverpool is het zover. Na bijna vier maanden maakt hij eindelijk zijn rentree in de vriendschappelijke interland tegen Kroatië. Op Anfield komt hij er na de rust in en 23 minuten later hangt zijn eerste al tegen de netten, op aangeven van Coutinho. Een week later in Wenen staat hij voor het eerst sinds 14 november 2017 weer in de basis bij Brazilië en weer komt hij tot scoren. Neymar is klaar voor het WK.

10 juni 2018 - Het vertrek

Partiu Rússia, partiu buscar o nosso sonho! ✈️🇷🇺 pic.twitter.com/yVm1MMPmWF Neymar Jr(@ neymarjr) link

Meteen na de oefeninterland tegen Oostenrijk reist het hele gezelschap af naar Rusland, waar ze hun tenten opslaan in Sochi, gelegen aan de Zwarte Zee. Alle focus ligt nu op voetbal en op de eerste WK-interland, vanavond tegen Zwitserland.

Ney treinando hj 🏋 Een foto die is geplaatst door null (@somos_todos_brumar) op 13 jun 2018 om 14:04 CEST

