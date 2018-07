Iker Casillas maakt VAR met de grond gelijk (en krijgt bijval van oude rivaal) YP

16 juli 2018

07u05 0 WK voetbal Frankrijk pakte gisteravond zijn tweede wereldtitel in de geschiedenis, maar zonder slag of stoot verliep dat niet. Vooral in de eerste helft hadden de mannen van Didier Deschamps het allerminst onder de markt tegen een gretig Kroatië, maar twee licht toegekende stilstaande fases hielpen de Haantjes in het gareel. Iker Casillas was één van de vele twitteraars die hun ongenoegen lieten blijken.

We schrijven minuut 18: Griezmann heeft de bal, maar gaat heel gretig liggen na contact met Brozovic, de Argentijnse ref Pitana fluit voor overtreding. Griezmann zelf zet zich achter de bal, Mandzukic kopt de bal ongelukkig in eigen doel. Meteen ook de eerste keer dat 'San Iker', voormalig WK-winnaar met Spanje en momenteel onder de lat bij FC Porto, zijn gal spuwt via Twitter. "Eerlijk, ik snap de werking van de VAR toch niet helemaal. De scheidsrechter fluit een fout die er geen is op Griezmann en uit die actie vloeit er een doelpunt van de Fransen voort. Niets gebeurd."

En de gewezen doelman van Real Madrid kon meteen op bijval rekenen van Barça-spits Luis Suárez, één van zijn gezworen rivalen in de talloze Clásico's die ze tegen elkaar speelden. "Helemaal juist en bovendien stond Pogba, die 'deelnam' aan het spel, nog offside ook", tweette de Uruguayaan.

Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada. Iker Casillas(@ IkerCasillas) link

Tenes razón @IkerCasillas y aparte de eso Pogba en fuera de juego que “participa” en la jugada... https://t.co/FgPxLgfath Luis Suarez(@ LuisSuarez9) link

En de legendarische doelman van 'La Roja' zag met lede ogen aan hoe het in minuut 38, naar zijn aanvoelen, opnieuw verkeerd liep. Ivan Perisic werd, kort na zijn wel erg fraaie gelijkmaker, wel erg zwaar bestraft nadat hij de bal wel erg ongelukkig tegen de arm kreeg. Strafschop, zo oordeelden Pitana en de VAR, en 2-1 voor Frankrijk. "Alweer een fout van de VAR! Perisic kan zijn hand niet wegtoveren. Matuidi wil koppen, maar timet slecht en komt niet bij de bal met waarna Perisic de bal op de arm krijgt. Voor mij is dit geen strafschop."

Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti. Iker Casillas(@ IkerCasillas) link