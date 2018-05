IJsland maakt WK-selectie nu al bekend: Skulason (Lokeren) mag mee naar Rusland MDB

11 mei 2018

Het WK in Rusland mag dan wel pas op 14 juni van start gaan, in IJsland begint het al te kriebelen. Vandaag maakten de IJslanders hun WK-selectie al bekend en Ari Skulason mag op beide oren slapen. In een video op YouTube werden alle spelers voorgesteld en ook de verdediger van Lokeren is erbij.

IJsland plaatste zich voor het eerst in de geschiedenis voor een eindronde van het WK. Ze zijn onverdeeld in Groep D. Daar nemen ze het op tegen het Argentinië van Lionel Messi, Kroatië en Nigeria.

De volledige selectie:

Hannes Halldorsson, Johan Gudmundsson, Kari Arnason, Alfred Finnbogason, Ari Skulason, Birkir Bjarnason, Birkir Saevarsson, Björn Sigurdarson, Arnor Traustason, Sverrir Ingason, Emil Hallfredsson, Gylfi Sigurdsson, Runar Runarsson, Hordur Magnusson, Jon Bodvarsson, Holmar Eyjolfsson, Olafur Skulason, Ragnar Sigurdsson, Frederik Schram, Rurik Gislason, Samuel Fridjonsson, Aron Gunnarsson en Albert Gudmundsson.