Ierland dompelt Wales in rouw en houdt kansen op WK gaaf, Servië groepswinnaar MH

22u40 0 Action Images via Reuters James McClean zorgde voor de levensbelangrijke Ierse goal in Wales WK voetbal Het WK in Rusland komende zomer wordt een tornooi zonder Wales. De Welshmen, in 2016 nog te sterk voor de Rode Duivels in de kwartfinales op het EK in Frankrijk, gingen vanavond pijnlijk ten onder tegen Ierland: 0-1. De Ieren springen zo alsnog over Wales naar plek twee. Servië won zuinig van Georgië en is groepswinnaar.

Kippenvel. Het volkslied van Wales, Hen Wlad Fy Nhadau (Land van mijn vaders), weergalmde luidkeels door de voetbaltempel van Cardiff City. Er stond dan ook héél wat op het spel vanavond. Wales had genoeg aan een puntendeling tegen de Ieren om plek twee te verzekeren. Mits een misstap van Servië tegen Georgië -iets waar de Welshmen toch maar niet op moesten hopen- konden de troepen van Chris Coleman zelfs nog groepswinnaar worden. Ierland moést winnen om alsnog barragematchen af te dwingen. Dankzij een doelpunt van James McClean iets voor het uur klaarden de Ieren die lastige klus. Wales mag de WK-droom opbergen. (lees hieronder verder)

How¿s that for a national anthem. I remember Lloyd-Jones talking about how the Welsh love to sing. #Wales #WALIRL https://t.co/HBZBmite8e Leo Novakovskiy(@ LeoN0va) link

¿¿ In een klein stationnetje... ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/x6H3VstlHW Play Sports(@ playsports) link

Servië groepswinnaar

In de Servische hoofdstad Belgrado maakten de vurige fans zich op voor een feestje. Servië, waar ex-Anderlechtaanvaller Aleksandar Mitrovic in de basis stond, had het lot in eigen handen. Bij winst tegen Georgië was kwalificatie voor het WK in Rusland een feit. Op papier een hapklare brok. Het duurde echter tot minuut 73 vooraleer PAOK-aanvaller Aleksandar Prijovic de Serviërs zekerheid verschafte.

Photo News Vurige Servische fans vanavond tegen Georgië

Oostenrijk wint in Moldavië om de eer

In een wedstrijd die er niet meer toe deed, boekte Oostenrijk een zuinige zege in Moldavië (0-1). Louis Schaub zorgde twintig minuten voor het einde voor de enige treffer van de match. De Oostenrijkers eindigen zo als vierde met 15 punten uit tien matchen. Moldavië sprokkelde twee puntjes en sluit de rangen.

REUTERS Louis Schaub (l) viert met Maximilian Wober na de goal in Moldavië