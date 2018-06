Hummels in zak en as na vernedering: "Ik moest het afmaken. Dit doet heel, heel veel pijn" - Emotionele Löw: "Enorme ontgoocheling" DPB/TLB

27 juni 2018

18u18

Bron: ZDF 0 WK voetbal Als regerend wereldkampioen laatste worden in de groepsfase: pijnlijk. De Duitsers moeten na amper drie matchen hun koffers pakken en dat komt natuurlijk keihard aan in het Duitse kamp. Voor de microfoon van ZDF kon verdediger Mats Hummels zijn immense ontgoocheling niet verstoppen.

"Dit is een heel moeilijke situatie die amper in woorden te vatten is", aldus de centrale verdediger van Bayern München in een korte reactie. "Zelfs bij 1-0 voor de Zuid-Koreanen zijn we blijven vechten, maar het heeft niet mogen zijn. We hebben de kansen gehad, ik ook. Ik had het moeten afmaken, maar dat heb ik niet gedaan. We wisten dat het moeilijk zou worden. Alleen in de groep van Engeland en België werden ploegen makkelijk verslagen. Dat het zo moet aflopen, is heel zuur voor ons en voor alle Duitse voetbalfans. Dit doet heel, heel veel pijn."

Löw: "Ik verwijt mijn ploeg niets"

"Dit is een enorme ontgoocheling", opende een emotionele Duitse bondscoach Joachim Löw voor de microfoon van de ZDF. "'t Was heel erg stil in de kleedkamer en ik vind het ook logisch dat de spelers nu niet spreken. Maar kunnen niet anders dan deze nederlaag te aanvaarden. De tegenstanders hebben gewonnen. Ik verwijt de ploeg niets."

"Wat de oorzaak is voor deze mislukking? Dat weet ik niet. We hebben er alles aan gedaan om de motivatie te vinden. Maar de scherpte was er niet vandaag en we zijn terecht uitgeschakeld. We waren verkrampt. Er was geen dynamiek. We konden de tegenstander niet tot fouten dwingen. We hebben af en toe wat pech gehad. Maar hoe dan ook, was het onvoldoende."

Löw blikte ook al even vooruit naar de toekomst. "Het gaat niet om één wedstrijd, maar om alles wat we opgebouwd hebben de voorbije jaren. Natuurlijk wil ik me excuseren voor deze uitschakeling. Hoe het nu verder moet? We moeten goed nadenken over wat er fout is gelopen. We zullen nu een nachtje slapen, want ik ben heel gefrustreerd en emotioneel. Ik ga nu niet plots een beslissing nemen. Ik had me dit WK helemaal anders voorgesteld. Ik was optimistisch. Maar dat was onterecht en nu gaan we nuchter bespreken wat daar de oorzaak van is."

Duitse legende Oliver Kahn: "De basis van de ploeg stond er niet"

De legendarische Duitse doelman Oliver Kahn, die in 2002 met de Duitsers de WK-finale heeft gespeeld, had naar eigen zeggen elke match het gevoel dat het truitje van de 'Mannschaft' te zwaar woog voor de spelers. "Er zat weinig tempo in. Enkel Timo Werner kon af en toe versnellen", aldus Kahn op bij ZDF. "De inbreng van Gomez heeft wel wat veranderd, maar niet genoeg."

"Ik heb steeds het gevoel gehad dat de basis van deze ploeg er niet stond. Vroeger had je Lahm of Schweinsteiger. Maar dat ontbrak. En dan kwam heel het verhaal met Erdogan er nog bij. Hummels is niet foutloos geweest. Kroos is niet de grote leider. Bij Real speelt hij samen met Ronaldo en Modric, in een ondersteunende rol. Werner kan ook niet alles alleen doen. Er moeten nu nieuwe spelers komen die de ‘wereldkampioenen’ vervangen. Die hebben hun levensdoel bereikt."

Teammanager Oliver Bierhoff: " Onze prestatie was niet goed genoeg"

Volgens de Duitse teammanager, Oliver Bierhoff, was de verslagenheid in de Duitse kleedkamer groot. "Of het stil was in de kleedkamer? Natuurlijk, iedereen was enorm ontgoocheld. We hadden alles in eigen handen. Maar het is niet gelukt. Onze prestatie was niet goed genoeg."

"Het klopt dat er weinig ideeën waren, maar andere landen hebben het ook lastig gehad. Als het moeilijk gaat, moet het mentale aspect de doorslag geven. We hebben veel kansen gecreëerd, maar ze afwerken."

"Löw? Hij heeft een nieuw contract getekend. Dit is overigens niet het moment om het over zijn toekomst te hebben. Maar we moeten zeker eens evalueren waarom het niet gelukt is of waarom het niet goed genoeg was. Maar daarvoor nemen we de tijd."