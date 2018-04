Houdt gokkantoor Zlatan Ibrahimovic van WK? Als Zweedse spits toch zin heeft in WK, zou hij als ambassadeur van BetHard Ethische Code FIFA overtreden Valerie Hardie

03 april 2018

12u49

Bron: Aftonbladet 0 WK voetbal Officieel gaat Zlatan Ibrahimovic niet naar het WK sinds hij na het EK van 2016 afzwaaide als Zweeds international. Officieus gaat hij naar het WK als hij daar zelf zin in heeft, zo zei de 36-jarige spits zaterdag, maar hypothetisch mag hij niét: 'Ibra' zou met zijn functie bij het gokbedrijf BetHard de Ethische Code van de FIFA overtreden, zo meldt de Zweedse pers.

Op 28 maart stuurde BetHard een communiqué uit waarin het de komst van Zlatan Ibrahimovic als nieuwe ambassadeur en mede-eigenaar met de nodige trots aankondigde. BetHard rekent op zijn naambekendheid om hun aandeel op de gokmarkt te kunnen uitbreiden. "We zijn blij om Zlatan te kunnen verwelkomen. Je kan je geen betere reisgezel wensen op dit avontuur", meldde BetHard. "Tijdens mijn carrière maakten gokbedrijven me intensief het hof maar tot dusver ben ik nooit echt in de verleiding geweest", antwoordde Ibrahimovic. "Maar met BetHard was het anders. Het is een firma met Zweedse roots, de oprichters zijn van mijn geboortestad en ze willen de zaken anders aanpakken."

Het was eigenlijk al de tweede poging in twee weken tijd van het gokbedrijf, dat een Maltese licentie heeft, om de Zweedse sterspeler voor te stellen als hun nieuwe uithangbord. Op 21 maart stelde BetHard een eerste persconferentie uit omdat Ibrahimovic toen nog bij Manchester United zat en de Engelse voetbalbond (FA) zijn profspelers niet toelaat om gokactiviteiten te promoten, in welke hoedanigheid ook. Als hij zich zou engageren voor Bethard, dan riskeerde hij een sanctie van de FA. Zijn transfer naar LA Galaxy op 23 maart loste dat probleem op: van de Major League Soccer mag hij ongehinderd promotie maken voor een gokkantoor.

Alleen: de FIFA laat het in zijn Ethische Code evenmin toe. Artikel 25, subsectie 4, stipuleert duidelijk dat spelers niet rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken mogen zijn bij alles wat met gokken te maken heeft, zo herinnert de Zweedse krant Aftonbladet vandaag. (lees hieronder verder)

Uiteraard is het lang niet zeker dat Zlatan Ibrahimovic uit pensioen zal komen als international. De 36-jarige aanvaller, met 62 goals topscorer aller tijden voor Zweden, stopte na het EK van 2016. Maar nadat zijn land zich kwalificeerde voor het WK, staken de geruchten over een mogelijke selectie van Ibra weer op. Dat Ibrahimovic zelf niets uitsluit, voedt die geruchten alleen maar. "Niemand moet bellen. Als ze willen, dan ben ik er", zei hij zaterdag cryptisch. "Afhankelijk van hoe het team het doet, hoor ik verhalen over dat ze me nodig hebben of me niet nodig hebben. Tot nu toe wonnen ze niks en ik weet hoe je moet winnen."

Bondscoach Janne Andersson heeft nog geen contact opgenomen met de sterspeler. Vorige maand gaf hij nog te verstaan dat Ibrahimovic hem maar even moet opbellen als hij zich weer beschikbaar stelt. "Hij mag me altijd bellen", zei Andersson.

De dag dat de FIFA zou besluiten om zélf samen te werken met een gamingbedrijf zullen ze waarschijnlijk hun eigen regels aanpassen Mino Raiola, makelaar van Ibrahimovic

Ibrahimovic' makelaar Mino Raiola wist blijkbaar niets af van die Ethische Code van de FIFA. "Dit verandert niets", zei hij aan Aftonbladet. "De FIFA is een niet-democratische, niet-transparante organisatie. De dag dat ze zou besluiten om zélf samen te werken met een gamingbedrijf zullen ze waarschijnlijk hun eigen regels aanpassen. Het zou me zelfs niet verbazen mocht de FIFA besluiten om morgen met een rugbybal te voetballen als ze daar belang bij zou hebben. Ze hebben nooit iets gedaan voor de spelers, voor de clubs of voor de sport en dat zal nooit veranderen."

Wordt ongetwijfeld vervolgd.