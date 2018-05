Hommeles bij de Duitsers: ploegmaat van Courtois en Hazard en collega staan plots neus aan neus tijdens training TLB

30 mei 2018

15u11

Bron: Bild, Belga 9

Tijdens een training van de Duitse nationale ploeg is het tot een opstootje gekomen tussen Antonio Rüdiger en Joshua Kimmich. De verdediger ven Chelsea zou iets te fel doorgedekt hebben op de rechtsachter van Bayern München, waarna de poppen aan het dansen gingen volgens het Duitse 'Bild'. Assistent Miroslav Klose moest de kemphanen uit elkaar halen.

Joshua Kimmich y Antonio Rüdiger estuvieron a punto de pelearse en el entrenamiento, pero los separó Josef Klose



No van todo lo bien que quisiera los campeones 🤔 pic.twitter.com/ZO8OCo72hs 1xBet Casa de Apuestas(@ 1xBet_es) link

Manuel Neuer doet wedstrijdritme op bij Duitse U20

Manuel Neuer heeft opnieuw wat meer wedstrijdritme in de benen. De 32-jarige doelman, die na een lange blessure aan zijn terugkeer timmert, speelde woensdag mee met de Duitse U20 in een duel tegen de hoofdmacht. De A-ploeg won de trainingspartij achter gesloten deuren, die plaatsvond in Eppan waar de 'Mannschaft' zich klaarstoomt voor het WK in Rusland, met 2-0.

Thomas Müller en Julian Draxler namen de treffers voor hun rekening. Maandag keepte Neuer ook al een halfuur in een soortgelijke wedstrijd, die de jeugdploeg toen met 7-1 verloor.

Neuer stond vrijwel het hele seizoen aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje. Zijn laatste interland dateert al van oktober 2016. Zijn deelname aan het WK is door een gebrek aan wedstrijdritme nog niet volledig zeker, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat bondscoach Joachim Löw zijn aanvoerder niet meeneemt naar Rusland. De keeper van Bayern München kan zaterdag in de oefeninterland tegen Oostenrijk, waar Neuer in principe negentig minuten zal spelen, zijn goede vorm tonen.

Het WK begint voor de Duitsers op 17 juni. Dan nemen ze het in groep F op tegen Mexico. Op 23 juni treft Duitsland Zweden en op 27 juni Zuid-Korea.