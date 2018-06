Hoe win je als klein land een groot toernooi? Brian Laudrup geeft de Rode Duivels tips: "Geloof erin" Frank Dekeyser

11 juni 2018

07u50 0 WK voetbal Brian Laudrup (49) is fan van de Rode Duivels. "Kwaliteit, ervaring, flair, jullie talent is uitzonderlijk." Maar is dat genoeg om een groot toernooi te winnen? "Geloof erin." Zoals Denemarken in 1992.

26 jaar geleden verbaasde Denemarken de wereld. Met fris voetbal kroonden ze zich tot Europees kampioen. "En dat met slechts acht dagen voorbereiding." Voor Brian Laudrup - in 1992 het uithangbord samen met Peter Schmeichel - nog steeds het hoogtepunt uit zijn carrière. "Wat wij presteerden is, denk ik, nog steeds een inspiratie voor andere ploegen."

In juli reist Laudrup als analist voor de nationale televisie naar het WK in Rusland voor de halve finale en de finale. "(lacht) Hopelijk met de Belgen. Als De Bruyne en Hazard het team laten draaien... Ik schat jullie hoog in. Mochten ze wereldkampioen worden, zal het land te klein zijn. Weet je: tot op de dag van vandaag word ik overal ter wereld aangesproken op luchthavens over iets wat gebeurde in 1992. Zo'n overwinning is voor de eeuwigheid."

