Hoe Sergio Ramos bij penaltyreeks tegen Rusland alweer zijn meest vileine kant liet zien Peter Luysterborg

02 juli 2018

12u21 30

De truken van de foor, je moet ze Sergio Ramos niet leren. Bij de beslissende penaltyreeks tegen Rusland liet de aanvoerder van Spanje gisteren andermaal zijn meest vileine kant zien. Nadat Koke de derde Spaanse strafschop miste, stond 'La Roja' het water aan de lippen. Even de grove middelen bovenhalen, dacht Ramos. Hij zette zelf zijn penalty koelbloedig om en bleef, met de bal in de hand, wachten aan de strafschopstip. Op komst was namelijk Denis Cheryshev, zijn vroegere ploegmaat bij Real Madrid. Toen beiden elkaar kruisten, beet Ramos Cheryshev, die vloeiend Spaans spreekt, enkele ongetwijfeld minder lieve woorden toe.

Helpen deed de poging tot destabilisatie niet. Cheryshev trof ijzig kalm raak, Akinfeev stopte vervolgens de penalty van Aspas. Rusland naar de kwartfinale, Ramos in tranen terug naar af.