Hoe Franse bondscoach op restaurant aan de Côte d'Azur na het WK zelfs een Belgische baby aan het wenen kreeg Hans Op de Beeck

06 september 2018

12u33

Bron: L'Équipe 1 WK voetbal Hij had het allemaal al wel eens gezien, Didier Deschamps. Toen, in 1998, als speler, de voorbije zomer als trainer van Frankrijk. Het enige verschil met toen en nu, is dat de mensen hem toen vooral om een handtekening of nog te ontwikkelen foto vroegen, en nu om een selfie. Zoals een Belgische papa met baby in een restaurant aan de Azurenkust. Maar zowel toen als nu: het winnen van het WK bezorgde Deschamps (49) hetzelfde gevoel. Een zalige roes van opperste geluk.

Terwijl zijn spelers de dag na de festiviteiten in Parijs en op het Élysée meteen het vliegtuig namen richting exotische bestemming, koos Deschamps ervoor zijn vakantie onder de Mediterraanse zon door te brengen. Alleen een etentje met zijn technische staf stond nog op het programma om na te kaarten en na te genieten, maar dan ging het richting Azurenkust, waar 'Didi' woont. En ging zijn tijd naar zijn naasten: zijn vrouw Claude, zijn zoon Dylan en zijn ouders, die enkele dagen bij hem kwamen logeren. Zijn goeie vriend Nagui ook, een in Frankrijk erg bekende televisiepresentator. "Het opvallendste is dat Deschamps in niets veranderd is", aldus Nagui in L'Équipe. "Wanneer we op restaurant gingen, iets gingen drinken, een wandeling maakten in de stad, heeft Didier niet één keer een zwarte bril opgezet om zich te verstoppen. Geen selfie heeft hij geweigerd - niet één. Nooit toonde hij zich ongeduldig. Toen we op 18 augustus naar Monaco - Lille zijn gaan kijken, hebben we langer over het traject van de parking naar het stadion gedaan dan dat we iets van de match zagen..."

Deschamps nam ook de tijd om in Saint-Tropez een discreet bezoekje te brengen aan zijn goeie vriend Bernard Tapie, die kanker heeft. Toen hij Olympique Marseille trainde, was Tapie er voorzitter. Het was dochter Sophie Tapie die een foto op haar Instagram plaatste. "Bedankt voor een prachtig familiemoment", schreef ze erbij, poserend met de tweevoudige wereldkampioen.

Nog een grappige anekdote van Nagui, was de keer dat ze op restaurant gingen bij een bevriende restauranthouder. "Deschamps vroeg zich af: 'hoe gaan we dat regelen?' Ik zeg hem geen zorgen te maken en er gewoon voor te zorgen dat de andere klanten pas na het eten tot ons zouden komen. Maar we hadden de menukaart nog niet in onze handen, of er stond daar al een man met zijn zoon voor een selfie. Didier aanvaardt en meteen daarna stormt heel het restaurant op ons tafeltje af. Waaronder een Belgische papa met zijn zoontje van acht maanden. Zegt hij tegen Didier: 'Ondanks wat jullie ons geflikt hebben in de halve finale, mag ik toch een foto samen met de baby? Dat was geen probleem voor Didier, tot hij die baby in de armen neemt. Begon dat kereltje daar meteen hard te wenen. 'Wat wil je, met een Belgisch kindje in de armen', werd er hard gelachen. Terwijl dat jongetje in de armen van om het even wie was beginnen wenen..."

"De gewone zomer van een buitengewoon man", zo vat Franck Raviot, de doelmannentrainer van de Fransen, de voorbije maanden van Deschamps samen. "Tot het tweede weekend van augustus: dan is hij opnieuw helemaal in zijn 'gewone' rol hervallen. Toen de competities weer begonnen. "Op dat moment hervonden we meteen onze reflexen", zegt T2 Guy Stephan. "Wanneer we dan niet in het stadion zijn, zitten we heel het weekend met onze laptop op de benen. De televisie aan, kijken naar matchen uit de Ligua 1 of de andere kampioenschappen, naar spelers die we mogelijk oproepen." En vanavond begint opnieuw het echte werk voor Deschamps en co. Dan speelt Frankrijk in de kersverse UEFA Nations League in en tegen Duitsland, de wereldkampioen die deze zomer onttroond werd door de Haantjes. En of Deschamps het meent: na een ontspannen maandag in Clairefontaine, toen hij de spelers de ruimte liet om elkaar te 'hervinden', konden ze dinsdag één voor één de weegschaal op. Om te zien of ze het niet te bont hadden gemaakt tijdens hun vakantie. Zoals Deschamps dat duidelijk zelf niet heeft gedaan.