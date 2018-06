Hoe één van Argentiniës beste spitsen ei zo na in de aanval stond bij Frankrijk: "Higuaín kende geen woord Frans, zijn keuze was helaas snel gemaakt" DMM

30 juni 2018

08u00 0 WK voetbal Het wordt een speciale dag voor Gonzalo Higuaín. De 30-jarige aanvaller staat straks in de achtste finales van het WK wellicht met zijn geboorteland op het veld. En neen, dat is niet Argentinië. Higuaín werd in 1987 geboren in... Frankrijk.

Slechts één jaar waagde Jorge Higuaín zich buiten de Argentijnse landsgrenzen. De ex-verdediger van San Lorenzo, Boca Juniors en River Plate ging in de zomer van 1987 zijn kans bij Stade Brest. Jorge kwam in Bretagne aan 33 wedstrijden en maakte uiteindelijk ook één doelpunt in de Ligue 1. Niet alleen op, maar ook naast het veld wist 'El Pipa' op het Europese vasteland te scoren. Op 30-jarige leeftijd werd hij halverwege het seizoen voor de derde keer vader. Na Nicolas en Federico volgde op 10 december 1987 een derde zoontje: Gonzalo.

Vergis je niet. Frans spreken doet de wereldspits van Juventus niet. De geboren Bretoen verhuisde toen hij 10 maanden oud was weer met zijn gezin naar Argentinië. Papa Jorge kreeg een contract bij River Plate en dat was dat. Zijn jeugd heeft Higuaín zoals bijna alle andere Argentijnse voetballers in Argentinië beleefd. Zijn eerste voetbalstapjes zette hij bij River Plate, de ex-club van zijn vader. De topclub uit Buenos Aires liet hem vervolgens op 17-jarige leeftijd debuteren. En net toen gingen de poppen aan het dansen.

Franse selectie na transfer naar Real Madrid

Na dertien goals voor zijn club raakte grootmacht Real Madrid geïnteresseerd in Higuaín. River Plate ging in op een bod van 12 miljoen euro en zo keerde de jonge spits 20 jaar na zijn geboorte terug naar Europa. Plots mocht het Argentijnse talent zijn schoenen knopen aan de zijde van Raúl, Cannavaro en Van Nistelrooij. Iets wat ook Frans bondscoach Raymond Domenech niet was ontgaan.

'Les Bleus' zochten na de verloren WK-finale tegen Italië in 2006 immers vers bloed voor de nationale elf. Ervaren routiniers als Thuram, Zidane en Makélélé hingen hun tricolore trui definitief aan de haak. De zoektocht naar opvolging was dus volop aan de gang.

Enter Gonzalo Higuain. Raymond Domenech zag wel iets in de kwaliteiten van de jonge spits en selecteerde hem prompt voor een oefeninterland tegen Griekenland. Hoewel Higuaín vriendelijk weigerde, was dit pas het begin van een kleine soap. De aanvaller zei namelijk ook 'neen' tegen een selectie van Argentinië.

"Gonzalo kende praktisch geen enkele speler van de Franse selectie"

Bovendien had hij naast zijn Bretoense geboorteplaats ook voorouders in het Franse Baskenland. Een keuze voor 'Les Bleus' was op basis van die criteria zeker te verantwoorden. Op de koop toe bleef een nieuwe Argentijnse selectie uit. Koren op de molen voor extra speculatie. Papa Jorge Higuaín deed zijn duit in het zakje door te stellen dat zijn zoon wel eens voor Frankrijk kon uitkomen. Zou een groot Argentijnse talent als Higuaín voor 'Les Bleus' kiezen?

Neen, zo blijkt. Aan het woord is Raymond Domenech bij het Franse 'Onze Mondial'. "Ik belde zijn vader op en daarna ook Gonzalo zelf. Ik ging zelfs naar Madrid om te praten over een mogelijke selectie voor Frankrijk", haalt de voormalige bondscoach zich voor de geest. "Helaas had ik snel begrepen dat het een spelletje was van vader Higuaín om druk uit te oefenen op de Argentijnse bondscoach."

"In tegenstelling tot zijn vader was Gonzalo wel duidelijk. Hij zei dat Argentinië zijn land was. Hij sprak geen woord Frans en kende eigenlijk ook geen enkele speler van de Franse selectie. Ach, we moesten het gezien de omstandigheden gewoon proberen om hem binnen te halen. Het zou stom zijn mochten we het niet hebben."

Derde 'albiceleste' die niet in Argentinië werd geboren

Een markante episode dus aan het begin van Higuaíns interlandcarrière. Uiteindelijk stemde de latere spits van Napoli en Juventus begin 2008 toe voor de 'Albiceleste'. Daarmee werd hij de derde Argentijnse speler die niet in het eigen land werd geboren. Enkel Pedro Arico Suárez and Constantino Urbieta Sosa gingen Higuaín op dat vlak voor.

De goalgetter wist in 75 wedstrijden 31 keer te scoren voor Argentinië. Benieuwd of hij zijn nationale ploeg straks ook voorbij zijn geboorteland kan schieten.