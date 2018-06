Hoe Duitsland-killer Lozano aan de bijnaam van de moordlustige pop 'Chucky' kwam MDB & DMM

17 juni 2018

19u42 3 WK voetbal Akkoord, het oranje haar ontbreekt. Net als de littekens in het aangezicht. En toch gaat Hirving Lozano ook door het leven als 'Chucky'. Waarom de man die Mexico de scalp van wereldkampioen Duitsland bezorgde de bijnaam van de moordende pop uit de horrorfilms draagt.

Het verhaal doet de ronde dat Lozano tijdens trainingskampen in zijn jeugd zijn ploegmakkers maar al te graag de daver op het lijf joeg. De huidige spits van PSV verstopte zich onder het bed om zijn maats te doen schrikken. Hirving 'El Chucky' Lozano werd geboren.

Anders dan zijn ploegmaats boezemt de Mexicaan nu verdedigers flink wat angst in. Recent nog die van de Rode Duivels, want in de oefenwedstrijd tegen België wist Lozano twee keer te scoren (3-3). Vandaag waren het vooral spelers uit Duitsland die angstig waren. Lozano rondde op het WK de perfecte tegenaanval af en bezorgde zo Mexico onverwacht de drie punten tegen de regerende wereldkampioen. 'Chucky' sloeg genadeloos toe.

Een opvallende statistiek leert dat Lozano al zijn doelpunten maakt na een lopende beweging. De ene keer scoort hij na een lange dribbel, de andere keer na een steekpass. Een vinnig baasje dus, al hoeft dat volgens de trainerscursisten van ‘Action Type’ niet te verwonderen. “Lozano is net als Cristiano Ronaldo of Luis Suárez een schoolvoorbeeld van een ‘verticale voetballer’. Dat zijn spelers die direct voor de actie gaan en recht op het doel af willen”, klinkt het in het ‘Algemeen Dagblad’. “Verticale spelers zijn op hun best als hun team een eindje zakt op het veld, zodat ze de ruimte hebben om te worden gelanceerd.” Exact wat er vandaag in de 35ste minuut gebeurde in het Luzhniki Stadium.

