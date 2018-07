Hoe deze Kroaat ongetwijfeld baalt als een stekker in een land dat op z'n kop staat Yari Pinnewaert

12 juli 2018

15u28 0 WK voetbal Kroatië schreef gisteren geschiedenis door zich voor de eerste keer ooit te plaatsen voor de finale van het WK. Heel het land staat dus op zijn kop, al zal het Nikola Kalinic toch niet helemaal lekker zitten dat zijn landgenoten zondag tegen Frankrijk strijden om eeuwige roem.

Kalinic, een 29-jarige spits die afgelopen seizoen door Fiorentina werd uitgeleend aan AC Milan, was door bondscoach Zlatko Dalic nochtans opgenomen in diens 23-koppige selectie voor het WK. Samen met Mario Mandzukic was hij de enige in de kern bij 'Hrvatska' met het profiel van een echte nummer '9'. Hij zou altijd zijn minuten hebben gekregen, maar Kalinic schoot zichzelf al heel gauw in de voet.

Zo weigerde hij in de WK-opener van de Kroaten tegen Nigeria om in te vallen, waarna hij werd weggestuurd. “Kalinic warmde tijdens de tweede helft op, maar zei dat hij niet klaar was om in te vallen”, aldus Dalic. “Hetzelfde gebeurde in de oefenmatch tegen Brazilië en ook op training was hij niet 100%. Ik heb fitte spelers nodig, daarom deze beslissing", zo lichtte de bondscoach zijn beslissing toe.