Hier zijn ze dan: de unieke foto's van de fotograaf die gisteren bedolven raakte onder de helft van de Kroatische selectie Yari Pinnewaert

12 juli 2018

11u13 32 Foto del fotògrafo caído pic.twitter.com/kTGfcXvz0I FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca(@ fersch_4) link

Minuut 109 gisteren in de halve finale tussen Kroatië en Engeland: Ivan Perisic kopt de bal in de zestien, de Engelse afweer staat te slapen en Mario Mandzukic trapt het leer gekruist voorbij een kansloze Jordan Pickford in doel. Kroatië voor het eerst in een WK-finale. Wat volgt is een ongeziene vreugde-uitbarsting en dat zal ook ene Yuri Cortez niet gauw meer vergeten. De Mexicaanse fotograaf stond net zoals veel van zijn collega's op de eerste rij, maar hij kreeg letterlijk zowat de hele Kroatische selectie over zich. En dan nóg bleef hij foto's trekken. Nadien werd hij weer recht geholpen door Ivan Rakitic & co, al zal zijn bril de festiviteiten slechter hebben verteerd.

Coupe du monde : La photo du Mondial est là... grâce au photographe Yuri Cortez @YuriYurisky du bureau @AFPMexico chahuté après le but croate https://t.co/t8SNWzlZaB #AFP #AFPPhoto #CoupeDuMonde #WorldCup pic.twitter.com/mehUUpwk86 AFPMexico(@ AFPMexico) link

In elk geval kon de man er hartelijk om lachen. "Ik was net mijn lens aan het wisselen toen de spelers ineens in mijn buurt kwamen en uiteindelijk zijn ze op mij gevallen. Het was een moment van complete gekte, ze waren door het dolle heen... en toen beseften ze dat ik onderaan lag!", vertelde Cortez achteraf zijn verhaal. "Nadien vroegen ze hoe het met me ging. Een speler gaf me mijn lens terug aan en een andere (verdediger Domagoj Vida, nvdr.) gaf me zelfs een kus!"

Hieronder nog enkele andere foto's van de viering:

En ook na afloop bouwden de Kroaten nog een stevig feestje:

We arrived in our hotel, time to celebrate just a little bit! 🇭🇷 Een foto die is geplaatst door null (@daliczlatko) op 12 jul 2018 om 01:40 CEST

Proslava plasmana u finale! Hvala svima koji ste uz nas! 🇭🇷 #beproud Een foto die is geplaatst door null (@daliczlatko) op 12 jul 2018 om 02:18 CEST