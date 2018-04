Het zwarte verleden van eerste WK-horde: "De meesten waren al vader op hun vijftiende, helaas zijn enkele intussen neergeschoten" GVS

Bron: The Sun 20 WK voetbal De vreemde eend in de bijt op het WK voetbal is ongetwijfeld Panama. Het Centraal-Amerikaanse land is in groep G niet enkel de tegenstander van onze Rode Duivels, maar ook van Engeland, waardoor de Britse krant The Sun op bezoek ging bij ex-coach Gary Stempel. En of vele spelers uit een diep dal kruipen: " De meesten waren al vader op hun vijftiende en kenden hun ouders niet eens"

Gary Stempel kent als geen ander het Panamese voetbal. De intussen 60-jarige trainer legde tussen 2002 en 2003 als jeugdcoach de kiem voor de recente WK-kwalificatie, nam tien jaar geleden de grote jongens onder zijn hoede en is op dit moment de oefenmeester van de U17. En of de halve Brit - Stempel heeft een Engelse moeder maar Panamese vader - zijn ogen opentrok toen hij zich twintig jaar geleden definitief in het Centraal-Amerikaanse land ging vestigen.

"De kinderen waar ik mee werkte kwamen allemaal uit de getto's", verklaart Stempel tegenover 'The Sun', dat hem ging opzoeken in hoofdstad Panama City. "De meesten van hen waren al vader op hun vijftiende, anderen waren al een keer in de gevangenis beland. Meestal wisten ze zelf niet wie hun ouders waren. Vaak hadden ze nog broers en zussen die ze ook moesten onderhouden, dus gingen ze maar leguanen vangen om toch iets van eten te hebben." Niet vreemd dus dat drugs en geweldig de bovenhand namen, Panama is namelijk een cruciale verbindingsweg in de cocaïnehandel van Colombia naar de Verenigde Staten. "Bendes beheersten het drugstransport en controleerden zo de straat."

Schoolkosten

Ondanks de erbarmelijke omstandigheden won voetbal in een natie die volledig draait rond honkbal tóch aan belang. Met dank aan Stempel. "Ons trainingsterrein was een gravelveldje zonder netten. Er waren geen truitjes maar de jongens hadden wel één voetbalschoen die ze droegen aan hun beste voet. Toch boekten we succes, want ze waren hongerig, stevig gebouwd en eigenwijs. Ze deinsden nergens voor terug. Mijn belangrijkste taak was om die jongens een doel te geven in het leven en hen financieel bij te staan. Zo betaalde ik de schoolkosten van die kinderen. Helaas zijn we er toch enkele onderweg kwijtgeraakt. Twee zijn er neergeschoten, enkele zijn opnieuw het criminele pad opgegaan."

Wie niet opnieuw aan lager wal is geraakt: Jose Calderon. De 32-jarige doelman gaat wellicht als tweede keeper mee naar Rusland en vocht zich door alle ellende. "Toen ik hier aankwam speelde hij op blote voeten. Hij groeide op in bendes, bijna al zijn vrienden zaten wel één of meerdere keren achter de tralies. Zijn beste vriend is voor z'n ogen neergeschoten. Zo een dingen vergeet je niet." Calderon speelt nu bij Chorrillo FC en verdient er 1.000 euro per week. Een habbekrats voor een speler die naar het WK gaat. Ter voorbeeld: Thibaut Courtois strijkt bij Chelsea wekelijks meer dan 200.000 euro op. Toch is de man dolgelukkig. Als vader van drie kan hij zijn gezin probleemloos onderhouden, het was ooit anders.

7.000 kilometer

De natie staat voor het eerst in haar geschiedenis op een prestigieus toernooi. En het zou Panama wel eens de juiste richting kunnen opsturen. De neuzen staan dankzij de belangrijkste bijzaak ter wereld eindelijk eens in één en dezelfde richting: Met z'n allen dromen ze stiekem op een stunt in Rusland. "Toen Roman Torres ons naar het WK schoot dacht ik dat ik een hartaanval zou krijgen", verklaart de moeder van de eeuwige held. "Het hele land zal stilstaan op het moment dat ze hun eerste wedstrijd afwerken." Nota bene tegen België...

Er heeft zich dankzij de fenomenale prestatie zelfs een heuse WAG-cultuur ontwikkeld. Vrouwen van voetballers maken plots reclame voor warenhuizen en producten. Bovendien zouden er naar verwachting ongeveer 4.000 fans de 7.000 kilometer lange reis naar Rusland maken. "Het is een enorm huzarenstukje dat we er gewoon al zijn", kan ook Stempel het nog steeds niet geloven.