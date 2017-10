Het wordt héél warm onder de voeten van Wilmots: Ivoorkust kan niet winnen tegen Mali MH

Bron: Belga 0 EPA WK voetbal Ivoorkust is er vanavond op de vijfde en voorlaatste speeldag in de Afrikaanse kwalificatieronde voor het WK van volgend jaar in Rusland niet in geslaagd te winnen tegen Mali. De troepen van bondscoach Marc Wilmots keren na een doelpuntenloos gelijkspel (0-0) in de Malinese hoofdstad Bamako terug met een punt.

Ivoorkust voert de stand in groep C met acht punten nog steeds aan, al hebben Marokko (6) en Gabon (5) wel een wedstrijd minder gespeeld. Mali (3) is hekkensluiter en definitief uitgeteld. Op de slotspeeldag (6/11) ontvangen de Ivorianen eerste achtervolger Marokko. Mali gaat op bezoek bij Gabon. Alleen de poulewinnaar mag zijn ticket naar Rusland boeken.



Dankzij het teleurstellend gelijkspel belooft het nog wat warmer te worden onder de voeten van Marc Wilmots. Ook de vorige wedstrijd kon Ivoorkust immers niet winnend afsluiten. Tegen tien Gabonezen werd er begin september met 1-2 verloren.



Gisteren raakte ook al bekend dat Kolo Touré T2 wordt bij Ivoorkust. De 36-jarige voormalige verdediger zat vanavond voor het eerst op de bank naast bondscoach Wilmots. Touré is ook al assistent bij de nationale ploeg voor Ivoriaanse spelers die in het eigen land aantreden en bij de nationale U23-ploeg, die mikt op olympische kwalificatie. Verder behoort hij tot de technische staf van de Schotse kampioen Celtic. Daarnaast werd de 36-jarige Ivoriaan ook ingeschakeld in de jeugdopleiding van de Schotse ploeg.