Het WK voetbal heeft wel al officiële hymne: 'Colors' van Jason Derulo Hans Op de Beeck

12 maart 2018

14u38 1 WK voetbal In tegenstelling tot de Rode Duivels, zal het Russische WK voetbal wel haar officiële hymne hebben. 'Colors', heet het nummer, en het is van de hand van de Amerikaans-Haïtiaanse zanger/producer Jason Derulo.

Na Shakira in Zuid-Afrika 2010 en Pitbull en Jennifer Lopez in Brazilië 2014, is de eer nu voor Jason Derulo weggelegd om het lied te zingen tijdens de openingsceremonie in het Luzhniki-stadion in Moskou. 'Colors' kwam tot stand met samenwerking van Coca-Cola, een van de hoofdsponsors van de Fifa. Het nummer van Derulo staat al op YouTube, waar het in enkele dagen tijd al meer dan een miljoen clicks vergaard heeft. Volgens de wereldvoetbalbond moet 'Colors' vooral mensen "samenbrengen".

Het WK gaat van start op 14 juni, duurt tot 15 juli en vindt plaats in elf Russische steden. De Rode Duivels beginnen eraan op 18 juni tegen Panama in Sochi. Op 23 juni volgt Tunesië in Moskou en hun laatste groepsmatch spelen ze tegen Engeland, op 28 juni in de enclave Kaliningrad.