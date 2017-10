Het WK mag zich opmaken voor de 'Viking Clap', IJsland plaatst zich voor het eerst in de geschiedenis DMM

22u39 70 AFP WK voetbal Áfram Ísland! Een dik jaar geleden gooide IJsland nog hoge ogen op het EK. Op het veld met een puike kwartfinale, naast het veld met een waanzinnige sfeer verzorgd door de talrijke fans. Ook het WK mag zich nu opmaken voor de komst van de eilandbewoners. IJsland won van Kosovo en mag zo voor het eerste naar de eindronde van een wereldkampioenschap voetbal.

Áfram Ísland! Een dik jaar geleden gooide IJsland nog hoge ogen op het EK. Aan de ene kant op het veld met een puike kwartfinale, maar aan de andere kant ook met de waanzinnige sfeer die de IJslandse supporters ten berde brachten tijdens de wedstrijden van hun nationale voetbaltrots. Ook het WK mag zich nu opmaken voor de komst van de eilandbewoners. IJsland moest in zijn laatste groepswedstrijd wel nog de maat nemen van Kosovo, al was dat een koud kunstje voor Gylfi Sigurdsson en co. De IJslandse vedette van Everton trok zijn team in de eerste helft al over de streep met een frommelgoal, Gudmundsson bezorgde zijn team halverwege het tweede bedrijf de dubbele voorsprong. 2-0, en uiteraard is er ook nog een leuk statistiekje om het geheel op te smukken. IJsland wordt met iets meer dan 300.000 inwoners het kleinst deelnemende land qua populatie op de wereldbeker.

Kroatië stelt barrages veilig tegen Oekraïne

In die andere belangrijke wedstrijd in groep I tussen Kroatië en Oekraïne vochten twee landen met 17 punten op het conto om de tweede plaats. Kroatië trok in die strijd om de barrages aan het langste eind na twee goals van Andrej Kramaric. De Hoffenheim-spits scoorde twee keer in acht minuten. Eerst op aangeven van Luka Modric, daarna op assist van een andere superster in Spanje, Ivan Rakitic. Kroatië eindigt zo als tweede in groep I met 20 punten. Oekraïne blijft als derde achter met 17 stuks.

Turkije komt niet verder dan teleurstellend gelijkspel

Turkije had in zijn wedstrijd tegen Finland weinig te winnen, behalve wat extra eer. De Turken mochten vorige week al een kruis maken over hun WK-ambities, maar die teleurstelling werd vanavond nog een klein beetje groter. Cenk Tosun leek het pleit met twee goals in het voordeel van Turkije te beslechten, maar dat was buiten Pohjanpalo gerekend. De jonge aanvaller van Bayer Leverkusen trapte de thuisploeg in de slotminuten nog naar een gelijkspel.

Eindstand groep I:



1. IJsland 22 10 7 1 2 16 7 9



2. Kroatië 20 10 6 2 2 15 4 11



3. Oekraïne 17 10 5 2 3 13 9 4



4. Turkije 15 10 4 3 3 14 13 1



5. Finland 9 10 2 3 5 9 13 -4



6. Kosovo 1 10 0 1 9 3 24 -21