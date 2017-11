Het nieuwe shirt van Rode Duivels kent u sinds vandaag, dit zijn truitjes van enkele andere WK-landen in Rusland Mike De Beck

18u14

Bron: Adidas 0 rv

Het nieuwe shirt dat de Rode Duivels op het WK in Rusland zullen dragen, heeft vandaag het levenslicht gezien. (Indien u nog niet op de hoogte bent, klik dan zeker eens op deze link.) Maar het truitje van Eden Hazard en co is niet het enige dat vandaag op de markt verscheen. Zo showt gigant Adidas ook de nieuwe truitjes van onder andere Argentinië, Duitsland, Mexico en andere tot de verbeelding sprekende landen. Dat vraagt om een klein overzicht.

Duitsland:

Argentinië

Orgullo Nacional 🇦🇷 Presentamos nuestra nueva camiseta titular Copa Mundial FIFA 2018 de @adidasfootball #HereToCreate @leomessi #YoAmoAMiSelección Een foto die is geplaatst door Selección Argentina (@afaseleccion) op 06 nov 2017 om 13:50 CET

Rusland:

RV

Spanje:

¡El camino a la 🏆 comienza! Nueva equipación para el Mundial de #Rusia2018 de @adidas_es. En exclusiva y disponible en adidas.com y tiendas oficiales adidas y de la Real Federación Española de Fútbol ¡Descúbrela! 👉🏻 http://bit.ly/adidas061117 #HereToCreate Een foto die is geplaatst door Selección Española de Fútbol (@sefutbol) op 06 nov 2017 om 10:05 CET

Japan:

Colombia:

RV

Mexico:

adidas Presentó el Nuevo Uniforme de la Selección Nacional de México Para Rusia 2018 Een foto die is geplaatst door Federación Mexicana de Fútbol (@femexfut) op 03 nov 2017 om 05:27 CET