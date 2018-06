Het Mysterie Lukaku: zwak spelen, maar wél twee keer scoren Pieter-Jan Calcoen in Rusland

18 juni 2018

18u56 0 WK voetbal Vreemde kerel, die Romelu Lukaku. Hij leverde in het samenspel een non-prestatie tegen Panama, maar maakte wel twee goals.

't Was puur toeval, maar op Instagram zagen we net voor de match een foto van Igor De Camargo in Rode Duivels-shirt passeren. De Camargo is inmiddels serieus op zijn retour - hij speelt in tweede klasse bij KV Mechelen - en toch wilden we bij de rust bijna dat hij tegen Panama onze spits was. De reden: het feit dat Romelu Lukaku er simpelweg geen zin had - het leek werkelijk nergens naar.

Aan het spel deelnemen deed Lukaku niet: in het eerste halfuur verstuurde hij… nul passes. Duels winnen tegen Roman Torres lukte evenmin. En ook in de zestien, nochtans de zone waar de diepe aanvaller zich op zijn gretigst zou moeten tonen, was er geen scherpte. Torres werkte een voorzet van Kevin De Bruyne weg, terwijl Lukaku een doorsteekpass van Dries Mertens niet benutte. Pfft.

Het was oprecht triestig, hoor, de attitude van Lukaku. De Man United-speler had geluk dat er nauwelijks Belgen in Sotchi zaten, want anders was er sowieso gefluit te horen geweest op de tribunes.

Tóch op het scorebord

Maar, en dat moeten we Lukaku nageven: na affluiten stond hij alweer op het scorebord. Niet dat zijn verdienste in zijn veertiende treffer in zijn laatste tien interlands groot was: na een knappe actie van De Bruyne moest Lukaku enkel nog ongedekt binnenknikken. "De onzichtbare wordt zichtbaar", appte een collega ons. Mooi overschreven - vandaar dat we die woorden hier gebruiken.

Er kwam nadien ook nog een vijftiende goal. Dit keer op de omschakeling: de afwerking voor de 3-0 was beheerst. Hoe doet 'Rom' het toch: nergens zijn, tóch scoren? Tegen Costa Rica was het ook al van dat.

Als hij in Rusland nog eens met de schrijvende pers wil praten - Lukaku is niet tuk op interviews - zullen we hem dat hoe dan ook vragen. Beloofd.