Het moederhart van mama Messi breekt: "We zien dat hij onder de druk lijdt"

20 juni 2018

16u45

Bron: El Trece 6 WK voetbal Het moederhart van Celia Cuccittini brak toen ze haar zoon Lionel Messi zaterdag ongelukkig over het veld zag struinen. Door de gemiste strafschop van de 'Vlo' tegen IJsland en het eerste puntenverlies van Argentinië nam de al huizenhoge druk nog toe. Celia is dan ook de eerste die achter zoonlief blijft staan om hem te steunen. Ook bondscoach Jorge Sampaoli neemt Messi in bescherming.

Messi torst de hoop van bijna 44 miljoen Argentijnen op zijn kleine schouders. De speler van Barcelona is de man die 'La Albiceleste' naar een tweede opeenvolgende WK-finale moet loodsen, maar de Zuid-Amerikanen hebben hun start gemist. Net als 'Leo', zag ook Celia Cuccittini. "We zien dat hij onder de druk lijdt", vertelde ze aan El Trece. "Het doet pijn wanneer ze zeggen dat het hetzelfde is, of hij nu naar de nationale ploeg komt of niet. Want zo is het niet. De eerste die de beker naar hier wil brengen, is hij. Gelukkig houden de mensen van hem en dat weet hij erg te waarderen. Net als ik als moeder."

Moeder Messi ziet ook dat het enige wat haar zoon wil, is die beker eindelijk nog eens naar Argentinië brengen. Voor het eerst sinds 1986. "Ik zie zijn verwachtingen, want het is zijn droom om de 'Copa' naar hier te brengen. Om het WK te winnen. Het is een van de wensen waar hij het meest naar hunkert. Hij is wel veel meer ontspannen en veel rustiger."

Ze gaf 'Leo' voor het WK dan ook volgende boodschap mee. "Ik wenste hem veel succes, dat hij zich amuseert. Ik heb hem verteld dat hij moet doen wat hij weet. Dat hij geniet. Dat hij speelt zoals hij dat deed in Grandoli (de club waar Messi in Argentinië voor het eerst speelde red.). Dat vanaf hier het gezin hem zal steunen."

Ook al startte Messi zijn WK met een valse noot, toch blijft Celia Cuccitini een trotse moeder. "Ik hou van mijn vier zonen. Maar hij is de beste zoon, de beste papa, hij is een goed persoon. Ik zou alles geven om zijn WK te doen slagen."

Sampaoli neemt Messi in bescherming: "Onnodig veel druk op hem"

De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli heeft zijn sterspeler Lionel Messi in de aanloop naar de tweede groepswedstrijd tegen Kroatië, donderdag in Nizjni Novgorod (20u00 Belgische tijd), nadrukkelijk in bescherming genomen. Het Argentijnse volk zou namelijk te veel druk leggen op Messi.

Messi miste in de eerste groepswedstrijd tegen IJsland een strafschop, waardoor Argentinië niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. Na de wedstrijd kreeg de aanvoerder veel kritiek over zich heen in zijn vaderland. Volgens Sampaoli is die kritiek onterecht. "Messi draagt niet de volledige verantwoordelijkheid van het team", zei Sampaoli woensdag tijdens een persconferentie. "Als hij scoort, juicht iedereen. Maar als Argentinië niet wint, krijgt hij meteen de schuld toegeschoven. Dat is fout. Dat zorgt voor onnodig veel druk op hem."

Sampaoli benadrukte nogmaals dat de Argentijnse nationale ploeg veel meer is dan Messi alleen. De bondscoach hoopt daarom dat zijn team tegen Kroatië een collectieve topprestatie zal leveren. "Dat duel wordt een grote uitdaging", besefte Sampaoli. "We mogen bovendien niet wachten tot de laatste wedstrijd om het tij te keren. Dat moet donderdag al gebeuren."

Of Sampaoli zijn basiself door elkaar schudt, is nog niet bekend. "Ik kan de opstelling nog niet geven, dat moet ik eerst nog met de spelers bespreken. Ik weet wel dat we een vaste speelstijl nodig hebben. Argentinië mist momenteel nog een eigen identiteit", besloot Sampaoli.