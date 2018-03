Het Laatste Nieuws laat het WK nu al (k)leven: komende zaterdag GRATIS 2018 FIFA World Cup Panini-album bij de krant Redactie

17 maart 2018

00u10 0 WK voetbal Dankzij het Laatste Nieuws komt het WK voetbal plots héél dichtbij, want zaterdag 24 maart zit het 2018 FIFA World Cup Panini-album gratis bij de krant. Met de 6 gratis stickers zetten we je alvast op weg.

Bovendien scoor je 2 weken lang bij aankoop van een pakje Panini-stickers, een extra pakje stickers gratis. Verzamel de hele collectie!

Hoe jouw gratis Panini-stickers bemachtigen?

Vanaf maandag 26 maart tot en met 7 april zal er dagelijks een bon bij de krant zitten, waarmee je 1 zakje stickers kan kopen én 1 zakje gratis zal krijgen. Elke bon is telkens slechts één dag geldig, zijnde de dag zelf. Deze actie is enkel geldig in Vlaanderen.

Actie niet cumuleerbaar. Voorbeeld: géén 2 zakjes kopen + 2 zakjes gratis!