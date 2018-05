Het kan nu echt beginnen: tien Rode Duivels blazen al verzamelen om zich voor te bereiden op het WK Redactie

22 mei 2018

14u33

Bron: Belga 9 WK voetbal Tien Rode Duivels starten vanmiddag in een zonnig Tubeke de voorbereiding op het WK dat komende maand van start gaat in Rusland.

Toby Alderweireld, Michy Batshuayi, Christian Benteke, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thorgan Hazard, Christian Kabasele, Vincent Kompany, Jan Vertonghen zijn dan van de partij op het oefenveld van het nationaal trainingscentrum. Even voordien zal Toby Alderweireld ook de pers te woord staan, en dus niet Michy Batshuayi zoals eerder was aangekondigd.

Bondscoach Roberto Martinez start dus na een turbulente maandag die gedomineerd werd door de niet-selectie van Radja Nainggolan de WK-voorbereiding met een deel van de spelersgroep. Heel wat Rode Duivels krijgen immers nog een week rust na een slopend seizoen. Pas volgende week maandag wordt de voltallige 28-koppige groep verwacht in Tubeke en pas dan kan het echte werk beginnen. De tien Rode Duivels die er nu al zijn werken tot en met vrijdag dagelijks een training af.

De definitieve lijst van 23 spelers moet uiterlijk op 4 juni naar de FIFA verstuurd worden, twee dagen na de oefeninterland tegen Portugal op zaterdag 2 juni. Nadien volgen er nog oefenwedstrijden tegen Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni), vooraleer de selectie op woensdag 13 juni afzakt naar Moskou. Op het WK wachten in groep G Panama (18 juni in Sochi), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).

