Het is eens wat anders dan Temptation Island: de foto die de Engelse harten vlak voor het WK doet smelten Hans Op de Beeck

11 juni 2018

18u53 0 The captain we need but don't deserve! @HKane and his now fiancé Kate Goodall with David Beckham back in 2005 aged 12 ❤️ pic.twitter.com/HBdy94qmeV Soccer AM(@ SoccerAM) link WK voetbal Een foto van dertien jaar geleden met daarop David Beckham en twee tieners zorgt voor een hoge feel good-factor over het Kanaal.

We schrijven 2005. David Beckham speelt voor Real Madrid en opent een voetbalschool in zowel Los Angeles als Londen: de (inmiddels ter ziele gegane) David Beckham Academy. Om die opening luister bij te zetten, had Becks die dag kinderen van de Chingford Foundation School uitgenodigd. Daar waar hij zelf school had gelopen. Na een initiatie gaat de hele groep op de foto, met het dichtst bij Beckham Harry Kane en een meisje, Katie Goodland genaamd. Waar Harry Kane dertien jaar later staat, weten we: tweevoudig topschutter van de Premier League met Tottenham en straks de kapitein van Engeland op het WK. Katie Goodland? Ook zij zal straks in Rusland aanwezig zijn, zowaar als de verloofde van Harry en de moeder van hun dochtertje Ivy. Zij zag het levenslicht in januari 2017, het jaar waarin Kane zijn Kate in juni ten huwelijk vroeg op de Bahama's.

She said YES! 😘❤️💍🏖 pic.twitter.com/6IfmK7DFK4 Harry Kane(@ HKane) link

Begin dit jaar lieten Katie en Harry ook weten dat Ivy straks een grote zus wordt. Kane, de modelkapitein van Engeland die symbool staat voor het nieuwe Engeland. Waar in de aanloop naar vorige WK's en EK's er geregeld smeuïge verhaaltjes in de tabloids verschenen over de internationals, doet Kane (24) de harten van de Engelsen smelten. Zoals ook Danny Rose dat vorige week deed, met een oprecht verhaal rond de depressie waarmee hij het voorbije seizoen sukkelde. Alleen Raheem Sterling zorgde met zijn opvallende tattoo van een gevechtsgeweer voor controverse. Kane, die op het moment van de foto louter bevriend was met Katie, ondertekende recent een zesjarige contractverlenging bij Tottenham waarmee de Spurs hun loonbarrière fors doorbraken. 'The Hurricane' gaat 230.000 euro per week verdienen. Op 28 juni ontmoeten de Rode Duivels Kane en co in Kaliningrad, in de laatste poulematch van groep G.

Our beautiful Ivy is going to be a big sister! 😍💚😘 Exciting times ahead! 👶🏼 @KateGoodlandx #bigsister #pregnant #family pic.twitter.com/f9Z00sAUcN Harry Kane(@ HKane) link

Love Island? Shove it where the sun don’t shine. This is the only love story we’re in to. Harry Kane and his now fiancée Kate Goodall with David Beckham in 2005, aged 12. Pictured in the second photo with their one year old daughter Ivy.



The captain we never knew we needed. pic.twitter.com/kiNn4GYhNz Ball Street(@ BallStreet) link