Het is de Seleção menens: in dit adembenemend luxecomplex start de Braziliaanse jacht naar een zesde WK-triomf GVS

20 mei 2018

11u24

Bron: Daily Mail 0 WK voetbal Brazilië laat niets aan het toeval over om in Rusland een zesde WK-trofee binnen te rijven. Tot en met 26 mei verblijven de Zuid-Amerikaanse sterren ter voorbereiding in een fonkelnieuw trainingscomplex. Vijf oefenvelden, een zwembad en zelfs een pokertafel. Kostprijs: 3,8 miljoen euro. Het is de Seleção menens.

Alvorens de Braziliaanse vedetten naar Europa afzakken om oefeninterlands tegen Oostenrijk en Kroatië af te haspelen, nemen ze vanaf maandag hun intrek in het gloednieuwe complex in Granja Comary, Teresopolis. Vijf maanden werd met man en macht gewerkt aan het luxeoord, en of het resultaat mag gezien worden.

Prachtige kamers, gigantische televisies met PlayStations om virtueel een generale repetitie op poten te zetten, liefst vijf oefenvelden om die kunstjes ook in werkelijkheid uit te voeren, een zwembad, verschillende pokertafels en een enorme gymzaal waar met de duurste en vooral modernste apparatuur elk fysiek detail van Neymar en co wordt gemeten. Een kolossaal logo aan de ingang van het oefencomplex maakt snel duidelijk welke sterren er overnachten. Binnenkort nemen ook het vrouwelijk nationaal team en de top van de scheidsrechters hun intrek in het paradijs.

Brazilië gaat in Rusland op zoek naar een zesde WK-beker. De Seleção is met Zwitserland, Servië en Costa Rica in groep E ingedeeld. In de kwartfinale kruisen de mogelijk de degens met de Rode Duivels...