Het inspirerende verhaal van Iraanse doelman: van slapen op straat tot een duel op het WK met Cristiano Ronaldo Mike De Beck

25 juni 2018

11u23

Bron: The Guardian 2 WK voetbal Als er iets is wat je Alireza Beiranvand moet nageven, dan wel dat hij zijn droom nooit opgaf. Vanavond staat de Iraanse doelman oog in oog met niemand minder dan Cristiano Ronaldo. Om in Rusland te geraken heeft Beiranvand wel enorm veel obstakels moeten overwinnen. Een vader die zijn handschoenen en voetbalkleren kapot scheurde, slapen op straat, schapenherder, pizzabezorger en een ontmoeting met Ali Daei in de car wash. Alireza Beiranvand heeft het allemaal meegemaakt.

Als er filmregisseurs op zoek zijn naar een inspirerend en waargebeurd verhaal, dan kunnen we het leven van Alireza Beiranvand zeker aanraden. Het 25-jarige Iraans sluitstuk staat vandaag dan wel op het grootste voetbaltoneel, hij heeft er flink voor moeten knokken. De doelman van Persepolis werd geboren in een nomadenfamilie en moest als het oudste kind zijn ouders bijstaan als schapenherder. Al snel kwam ook voetbal in zijn leven, maar dat was niet het enige spel waar Alireza zijn zinnen op zette. Hij leefde zich ook uit met 'Dal Paran', een spel waarbij je stenen ver moet smijten. Het legt zijn uitworpen vandaag de dag geen windeieren. Kijk maar op onderstaande video (vanaf 2'13") hoe de doelman zijn spits op indrukwekkende wijze lanceerde. Het werd een 70 meter lange assist.

Al snel botste het tussen Alireza en zijn ouders. Zijn vader was van mening dat hij een echte job moest zoeken en zich niet bezig moest houden met voetbal. "Mijn vader hield niet van voetbal en hij vroeg me om te gaan werken", vertelde Alireza aan 'The Guardian'. "Hij scheurde mijn kleren en handschoenen zelfs kapot zodat ik vaak met blote handen in doel moest staan." Als twaalfjarige vond Beiranvand het welletjes. Hij nam het heft in eigen handen en liep weg van zijn ouders om zijn droom waar te maken. Op de bus naar Teheran ontmoette hij toevallig een plaatselijke voetbaltrainer. Wanneer die man hem echter om een kleine som geld vroeg in ruil voor enkele trainingen, moest Alireza hem teleur stellen. Het jongetje was namelijk platzak.

Daar stond hij dan. Als jonge snaak in een onbekende stad, zonder job, zonder geld en zonder slaapplaats. De nacht bracht hij meestal door onder de Azadi Tower in Tehran. Tussen de vele migranten, maar ondertussen mocht hij wel testen bij de dichtsbijzijnde voetbalclub. "Ik sliep voor de deur van de club en wanneer ik 's ochtends wakker werd, zag ik dat mensen geld naast me hadden gelegd. Ze dachten dat ik een bedelaar was. Ik had toen voor het eerst in lange tijd een heerlijk ontbijt."

Hossein Feiz, de voetbaltrainer die Alireza ontmoette op de bus, gaf Beiranvand uiteindelijk toch een kans. Zonder dat die daar voor moest betalen. Hij vond al snel onderdak en werkte eerst in een bedrijf dat kleren maakt, maar al snel nam hij een job in de car wash aan. Beiranvand timmerde zelf aan zijn voetbalcarrière tot hij in de car wash Ali Daei zag binnen wandelen. De Iraanse man die met 109 treffers nog steeds het record van meest gemaakte doelpunten als international achter zijn naam heeft staan. Zijn collega's maanden Alireza aan om de voetballegende aan te spreken zodat die hem kon helpen om zijn carrière een boost te geven. Een raad die Beiranvand niet opvolgde. "Ik wist dat als ik met Mister Daei zou praten, dat hij me zeker zou helpen. Maar ik schaamde me te veel om hem aan te spreken en mijn situatie uit te leggen."

Ondertussen wisselde hij ettelijke keren van club en dat was bij zijn jobs niet anders. Eerst verdiende hij de kost als pizzabezorger, daarna zelfs als straatveger. Dat zonder echt stappen vooruit te zetten in zijn toen nog prille voetbalcarrière. Met de fysieke job als straatveger had Beiranvand het lastig om fit te blijven. Een blessure leek dan ook de doodsteek. Alireza zag zijn droom uit elkaar spatten. Totdat hij door een van zijn vorige clubs werd opgebeld. Beiranvand mocht weer bij de U23 van Naft aan de slag. Dat bleek dan ook geen slechte keuze van het team, want de doelman bloeide helemaal open. Al snel werd hij jeugdinternational om daarna eerste doelman te worden van Naft. In 2015 mocht Alireza op 22-jarige leeftijd zelfs het doel van de nationale ploeg verdedigen. Met op de weg naar Rusland liefst twaalf clean sheets tot gevolg in de kwalificatiewedstrijden. Missie geslaagd.

Nu staat hij dus oog in oog met niemand minder dan Cristiano Ronaldo. "Ik heb veel problemen gehad om mijn dromen waar te maken, maar ik ben niet van plan ze te vergeten omdat ze me de persoon maken die ik ben." Het is nog lang niet de eindhalte voor de 1m94 lange doelman die hoopt ooit in Europa te spelen. Met Iran kan hij zich namelijk voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de 1/8ste finales. Dan moet er wel gewonnen worden van Europees kampioen Portugal. Het inspirerende verhaal van Alireza Beiranvand laat echter geloven dat alles mogelijk is.