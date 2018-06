Het enige leuke moment voor Lewandowski gisteren, viel pas na de nederlaag tegen Senegal te noteren Hans Op de Beeck

20 juni 2018

Een alles behalve geslaagde Russische WK-opener voor Polen gisteren. Tegen Senegal ging het pijnlijk met 2-1 onderuit. De Polen hadden ook pech met de 1-0 na een via Cionek in eigen doel afgeweken schot van Gana Gueye, waarna ze een match lang achter de feiten aanliepen. Vooral Lewandowski beleefde een frustrerende vooravond en werd gemuilkorfd door de robuuste en sterke Senegalese verdediging. Gelukkig vond de spits van Bayern München snel na affluiten troost in de armen van zijn Anna Lewandowska (29), die speciaal voor de gelegenheid rode en witte tinten in de haren had aangebracht.

Niet zomaar een mooi snoetje, Anna - ze deed hogere studies Lichamelijke Opvoeding in Warschau, is het gezicht van het Poolse fitness, won met haar zwarte band in karate 29 medailles en nam deel aan WK’s, is personal trainer én is een voedingsspecialiste. In 2016 lanceerde ze zelfs haar eigen gezondheidsmerk ‘Foods by Ann’. In 2013 stapte het Poolse ‘powerkoppel’, zoals Anna hen graag omschrijft, in het huwelijksbootje en vorig jaar kregen ze een eerste dochtertje, Klara.

Lewandowska neemt ook deel aan ons WK van de WAG's en zij boekte gisteren wél een zege. Tegen Simon Guatieri, de partner van Senegal-aanvaller Keita Baldé, haalde ze het met 55,9% van de stemmen.

Senegal, een potentiële tegenstander van de Rode Duivels in de achtste finale, maakte verdedigend een secure indruk. Zo ontpopte ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly -al jaren defensieve sterkhouder bij Napoli- zich tot ongekroonde koning achterin. Rechts van hem ook degelijk presterend: Moussa Wagué van AS Eupen. Het product van de Aspire Foundation werd door linksmidden Grosicki nooit al te zeer op proef gesteld, maar was tegelijk op geen foutje te betrappen. En dan hebben ze bij Senegal zelfs nog Kara -bij Anderlecht toch al jaren de enige verdediger op niveau- op overschot, hij bleef tegen Polen op de bank.