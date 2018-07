Helden van Mexico '86 inspecteren hun erfgenamen: "Argentinië heeft Messi, Brazilië heeft Neymar. Wij hebben Hazard én De Bruyne én Lukaku" KDZ/RN/PJC/SJH

10 juli 2018

07u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Even goed deden ze al, maar vanavond krijgen de Rode Duivels een unieke kans om beter te doen. Beter dan Mexico '86 toen Gerets en co onder de vleugels van de betreurde Guy Thys heel het land in vervoering brachten. Op de ochtend van wat een nieuwe unieke episode in de Belgische voetbalgeschiedenis wordt, taxeren en adviseren de helden van de match tegen Argentinië - alleen Enzo Scifo, op vakantie, ontbreekt - hun erfgenamen.

Drie vragen aan de helden van Mexico '86

1. Hoe schat je de kansen in tegen Frankrijk?

2. Welke raad wil je de Duivels meegeven?

3. Is dit straffer dan in Mexico?

Jean-Marie Pfaff: "Enkel pech kan Rode Duivels afstoppen"

1. "Brazilië is voor mij geen grote ploeg meer - dat klopte niet. Frankrijk is anders, want dat team vormt wel een blok. Het wordt dus een te duchten tegenstander, maar finaal verwacht ik toch gewoon een Belgische overwinning. Enkel pech kan ons afstoppen tegen Frankrijk, anders winnen we die match gewoon."

2. "Dat is overbodig, want dit is een buitengewone lichting. Bovendien speelt deze ploeg al vele jaren samen. Ze hebben ook uit de ervaringen van 2014 en 2016 geleerd. En er is natuurlijk de overvloed aan talent. Argentinië heeft Messi, Brazilië heeft Neymar, bij ons zijn er veel geniale spelers. In de aanval hebben we Hazard, De Bruyne, Lukaku. Het is moeilijk om die allemaal op te vangen. Daarom denk ik dat we ook de finale zullen winnen. Het is een unieke kans. Ik geloof erin."

3. (blaast) "Ze hebben al zó veel bereikt... Wij waren de Gouden Generatie, maar deze is briljant - dat is nog een tikje straffer. Al hadden we in 1986 ook de finale tegen Duitsland kunnen spelen als we in de eerste helft tegen Argentinië niet onterecht waren afgevlagd voor buitenspel. Ach, het is gewoon goed dat er opvolging is. En dat de bevolking eindelijk opnieuw kan dromen. Mocht het lukken, dan is het land te klein. Je kan het vergelijken met Denemarken in 1992. Maar dat was 'maar' een Europese titel, geen wereldtitel."

Eric Gerets: "Niets lijkt onmogelijk met deze Hazard"

1. "Ik verwacht een match met kansen aan beide kanten, maar vooral aan onze zijde. De Duivels scoren makkelijk en stapelen de kansen op. Ik denk dat we wel doelpunten te zien gaan krijgen. Dit België is sterker dan Frankrijk. De laatste vraagtekens zijn weg na Brazilië. Ze zitten helemaal in de flow. Dit is een gigantische kans om de finale te halen. De match tegen Frankrijk is er al eentje avant la lettre. Als we doorgaan zijn we dé favoriet voor de wereldtitel."

2. "Ze hebben een coach met zo veel knowhow. Martínez en de spelers zijn de laatsten die raad nodig hebben van een derde persoon. De match tegen Brazilië was er eentje uit de kunst. Met een Hazard in deze vorm lijkt niets me onmogelijk. Griezmann en Mbappé zijn ook kleppers, maar onze kansen zijn toch groter. En zelfs als ze het even laten afweten, is er altijd nog Courtois."

3. "Wij verloren van één man en voor ons was de halve finale het eindstation. De Duivels maakten nu al 14 goals, wij hadden er maar 10. Dit moet voor deze generatie de kers op de taart worden. Als ze nu toch niet zouden doorgaan, zou dat toch een kleine afknapper zijn."

Georges Grün: "Fransen durven terugduwen"

1. "Frankrijk moet het meer van zijn collectief hebben dan Brazilië. De Rode Duivels hebben meer kans om de Fransen hun spel op te leggen. Dit is een enorme kans om door te gaan tot de finale. Ze gaan in elk geval niet opnieuw zo afzien zoals in de tweede helft tegen Brazilië. België heeft iets meer kwaliteit dan Frankrijk."

2. "Ze mogen hun hoofd er niet bij verliezen en moeten geconcentreerd blijven. Dan hebben ze een heel grote kans om die finale te halen. Ze moeten de Fransen durven terugduwen. Op de linkerflank van Frankrijk is er meer mogelijk dan rechts. Als we voluit gaan en onze sterke punten uitspelen, moet het kunnen. Als je de grootste kanshebber kan uitschakelen, geeft dat extra kracht. Die moeten ze benutten."

3. "Wij hadden meer geluk, begonnen heel slecht. De kwaliteit van deze ploeg ligt veel hoger zodat het voor hen pas echt een exploot zou zijn als ze de finale halen en die ook daadwerkelijk winnen. Het is nu of nooit. Ik was niet zeker of ze boven zichzelf konden uitstijgen én zich als een echte ploeg konden presteren, maar dat hebben ze intussen gedaan."

Stéphane Demol: "Wie het meest durft te voetballen, zal winnen"

1. "Met Frankrijk en België staan twee van de beste drie ploegen op dit WK tegenover elkaar. Kroatië vervolledigt wat mij betreft de top drie. Voor het WK heb ik Frankrijk gepronostikeerd, maar ik verlies met plezier mijn prono. Het wordt een open wedstrijd met twee ploegen die vol voor de overwinning gaan. Wat mij betreft is dit een van de weinige keren dat het echt fiftyfifty is. In dat soort wedstrijden zal het de ploeg zijn die het meest durft te voetballen die uiteindelijk wint."

2. "Ga niet rekenen of speculeren, speel om te winnen. Dat hebben wij destijds tegen Argentinië ook geprobeerd en als Danny Veyt niet wordt afgevlagd voor buitenspel dat er geen was, dan waren we misschien op voorsprong gekomen. Al hadden zij met Maradona een speler die beter was dan al de rest samen."

3. "Ze hebben ons geëvenaard. Als ze verliezen dan blijft het even straf als datgene wat onze generatie in '86 heeft gepresteerd. Maar als ze de finale halen dan neem ik met plezier mijn hoed af en begin ik te applaudisseren."

Michel Renquin: "Onze prestatie nog straffer, want het was totaal onverwacht"

1. "Ik verwacht een Belgische ploeg die er tot het einde in gelooft. Het kan echt alle kanten uit omdat alles zo dicht bij elkaar ligt. Wij hebben voorin een geweldig trio met Hazard, Lukaku en De Bruyne. Zij hebben Griezmann, Mbappé en Giroud. Het wordt echt interessant om te zien welke ploeg aanvallend de bovenhand zal nemen. Wat dan de doorslag zal geven? De kwaliteiten, de wil om te winnen én het geluk. Dit is een partij waarin het kleinste detail de doorslag kan geven."

2. "Dit is geen onervaren groep meer, ze zijn matuur genoeg om met de druk om te gaan. Dit zijn spelers die het gewend zijn om in de grootste Europese competities te spelen. Die hebben geen goede raad meer nodig."

3. "Ik denk dat onze prestatie in 1986 nog straffer was omdat het totaal onverwacht was. Onze groep bestond voor 30% uit talent, voor de overige 70% moesten wij het vooral van onze werkkracht hebben. Deze halve finale nu is het resultaat van het grote talent van deze generatie."

Patrick Vervoort: "Deschamps sterkste wapen van Les Bleus"

1. "De Fransen zijn uitgekookter dan Brazilië. Deschamps kan iets kneden. Hij is hun sterkste wapen. Ze gaan niet met open vizier spelen, maar gokken op een uitbraak via Mbappé of Griezmann. Ik zie ons wel doorgaan, zeker als we opnieuw zoals tegen Brazilië spelen. Op papier zijn de Fransen iets minder sterk dan Brazilië én de Belgen."

2. "Gewoon hetzelfde doen als tegen Brazilië. Vooral die beleving moet er opnieuw zijn. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik de Rode Duivels zag spelen zoals ik het graag zie. Voordien waren het te veel individuen, nu is het een ploeg, een geheel, een emulsie. Van de keepers tot de aanvallers."

3. "Zij vertrokken naar Rusland met de ambitie om wereldkampioen te worden. Wij vlogen naar Mexico met de ambitie om de tweede ronde of de kwartfinale te halen. Wij hadden veel minder kwaliteit en zij halen een hoger niveau. Wij moesten het puur van de organisatie en de counters hebben. Van de invallers tot de trainersstaf is dit een heel sterke ploeg en dat stemt me positief."

Danny Veyt: "Als eerste scoren wordt belangrijk"

1. "Voor mij wordt het fiftyfifty. Frankrijk heeft getalenteerde, jonge voetballers en een goede verdediging. Onze Belgen schakelden Brazilië uit en keerden spectaculair terug tegen Japan. Dan kan je ook wereldkampioen worden. Ik reken op een open wedstrijd. Het wordt heel belangrijk wie eerst scoort. Als we achterkomen, gaan we ruimte moeten prijsgeven en dat zou Frankrijk wel eens kunnen uitspelen."

2. "Het samenhorigheidsgevoel gaat een grote rol spelen. Wij hadden in Mexico enkele probleempjes, maar die werden overwonnen door kameraadschap. Ik heb niet het gevoel dat er teleurgestelde jongens tussen zitten. Het zijn zelfs de bankzitters die het eerst juichen. De jongens die invallen brengen ook altijd iets. Daar moeten ze zich aan optrekken."

3. "Ze moeten ons nog voorbij steken. (lacht) Ze staan even ver als wij. Neen, je kan de vergelijking eigenlijk niet maken. Deze groep heeft veel meer kwaliteit. Ze hebben Brazilië eruit geknikkerd, maar als ze echt iets historisch willen neerzetten, moeten ze zorgen dat ze in de finale staan. Ze zijn daartoe in staat en het wordt ook tijd na 32 jaar. (lacht)"

Jan Ceulemans: "Zoals tegen Brazilië: collectief het hoofd voor de bal leggen"

1. "Opnieuw een spannende wedstrijd zoals tegen Brazilië tussen twee teams die aan mekaar gewaagd zijn. Net als tegen Brazilië zal de factor geluk opnieuw bepalend zijn. Je speelt nooit een perfecte wedstrijd. Wereldkampioen word je niet zonder een tikkeltje meeval. We zullen opnieuw een goede Courtois nodig hebben. De Fransen zullen tactisch beter voor de dag komen dan de Brazilianen."

2. "Geen goal laten maken en zelf wel scoren. (lacht) Ze moeten hun spel van vorige week spelen. Ze hebben tegen Brazilië collectief hun hoofd voor de bal gelegd. De voorbije jaren speelden ze nooit tegen een echt grote tegenstander. Daar is nu verandering in gebracht. Dat gaat het vertrouwen zeker verhoogd hebben. Tactiek is één ding, maar als het er echt op aankomt, heb je een goede doelman nodig. Tegen Brazilië haalde Courtois er drie gemaakte doelpunten uit."

3. "Momenteel staan ze nog maar even ver, maar ze hebben wel al een wereldploeg naar huis gestuurd. Brazilië, dat is straffer dan de Sovjet-Unie of Spanje. Hier hadden we op gehoopt. Mooi. Het publiek gelooft er nu ook in. In '86 ging iedereen ervanuit dat we zouden verliezen van Argentinië. Nu is alles mogelijk. Als ze vanavond winnen, zijn ze voor mij wereldkampioen. Van Engeland of Kroatië zie ik ze niet verliezen."

Nico Claesen: "Nu meer kans dan wij toen tegen Maradona en co"

1. "Frankrijk laat de bal liever aan de tegenstander. Ze houden de boel meer gesloten dan de Brazilianen en droppen vaak een lange bal richting Giroud die de rest de tijd moet geven om bij te sluiten. Het zou wel eens een saaiere wedstrijd kunnen worden. Qua aanvallend geweld en talent schat ik de Fransen minder sterk in dan Brazilië. Daarom is België in mijn ogen lichtjes favoriet."

2. "Ze moeten collectief opnieuw in blok spelen en de focus bewaken. Er kan elke seconde iets gebeuren en daar mogen ze het niet op laten aankomen. Ze moeten 95 minuten lang alles onder controle houden. Zoals altijd zal er ook een dosis geluk nodig zijn. Je hebt 5 procent geluk nodig, maar dat zullen ze wel afdwingen."

3. "Ik vind persoonlijk dat zij nu meer kans hebben dan wij tegen Argentinië. Maradona schakelde ons in zijn eentje uit. De huidige Rode Duivels hebben meer individuele klasse. Zij hebben veel meer wapens. Wij konden alleen op de counter speculeren, maar hadden we toen de VAR gehad dan was Veyt niet onterecht afgevlagd en speelden wij ook de finale."

Frank Vercauteren: "Ik hoop dat ze ons overtreffen, dan worden wij niet meer gebeld"

1. "Voor mij is dit een finale avant la lettre, tussen de twee beste ploegen van het toernooi. Brazilië was voor mij geen ploeg. Het bezat wel heel goeie individuele spelers, waaronder één van de besten. Ik verwacht en ik geloof dat de Rode Duivels gaan winnen van Frankrijk. En de winnaar van deze halve finale maakt ook meteen veel kans om het toernooi te winnen. België en Frankrijk steken er bovenuit qua talent, qua blok, qua organisatie en qua collectieve efficiëntie. De teams die uit de andere tabel komen, zijn minder."

2. "Ik denk dat je deze spelers niet veel raad meer moet geven. Ze zijn de voorbije twee jaar enorm geëvolueerd, ze weten goed genoeg wat ze moeten doen. De enige raad die ik kan geven, is 'doe wat je moet doen, geloof erin'. Als je dan geklopt wordt door beter, heb je jezelf niets te verwijten. Maar met die mentaliteit, denk ik dat we gaan winnen."

3. (lacht) "Ik hoop dat ze de beste prestatie ooit gaan leveren, dan gaan ze stoppen met ons te bellen over iets wat 32 jaar geleden is. Ik heb alleen maar goeie herinneringen aan Mexico, maar dit is een generatie die beter kan doen. De beste prestatie hebben ze nog niet geleverd, ze staan nog maar zo ver als wij destijds. En als het nu niet lukt, zal dat toch een ontgoocheling zijn."