Heel wat Rode Duivels sluiten vandaag aan voor start tweede deel van de WK-voorbereiding Redactie

28 mei 2018

06u47

Bron: Belga 0 WK voetbal Vandaag wordt in het nationaal oefencentrum in Tubeke de bijna voltallige spelersgroep van de Rode Duivels verwacht voor de start van het tweede deel van de WK-voorbereiding.

Toby Alderweireld, Michy Batshuayi, Christian Benteke, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thorgan Hazard, Christian Kabasele, Vincent Kompany en Jan Vertonghen hebben al een trainingsweek in Tubeke achter de rug, vanaf vandaag komen daar nog zeventien namen bij en dan kan het echte werk richting het WK beginnen. Enkel invallersdoelman Simon Mignolet krijgt nog rust, aangezien hij zaterdag met Liverpool in Kiev was voor de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Vandaag zal er nog in twee groepen gewerkt worden op training, vanaf morgen komt de focus stilaan op de oefeninterland van komende zaterdag tegen Portugal te liggen.

Een belangrijke datum in de voorbereiding is 4 juni, want dan moet de definitieve lijst van 23 spelers naar de FIFA verstuurd worden, twee dagen na de oefeninterland tegen Portugal. Nadien volgen er nog oefenwedstrijden tegen Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni), vooraleer de selectie op woensdag 13 juni afzakt naar Moskou. Op het WK wachten in groep G Panama (18 juni in Sochi), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).