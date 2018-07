Hazard dribbelwonder én slachtoffer, maar ook een flinke waarschuwing richting EK: het Duivelse WK in cijfers Redactie

16 juli 2018

07u56 0 WK voetbal Een glanseditie was het, dit WK voor onze Rode Duivels. Ze voetbalden zich in de harten van menig voetballiefhebber en pronken op kop in enkele fraaie lijstjes. H et Duivelse WK in cijfers

3

Het aantal Belgische clean sheets: in de eerste groepsmatch tegen Panama en tegen Engeland in derde groepswedstrijd en in de match om de derde plaats. Alleen Frankrijk doet beter met 4 (of 5) duels zonder tegendoelpunt.

4

België is het vierde land na Polen (derde in 1974), Italië (1990) en Nederland (tweede in 2010) dat 6 wedstrijden op een WK wint maar niet de eindwinnaar is.

5

Eden Hazard en Romelu Lukaku hadden elk een voet in vijf Belgische goals hadden. Drie keer scoorde Hazard zelf, tweemaal gaf hij de assist. Lukaku sloot af met vier goals en een assist. Alleen Harry Kane doet beter met 6 stuks, allemaal goals.

7

Het aantal opgelegde kansen dat Romelu Lukaku op het WK kreeg. Hij staat daarmee op kop naast Neymar.

7 (bis)

Toch maar opletten voor de Rode Duivels richting EK 2020. Zeven van de laatste negen landen die derde werden op het WK, kwalificeerden zich niet voor daaropvolgende EK: Polen (1982), Frankrijk (1986), Italië (1990), Zweden (1994), Kroatië (1998), Turkije (2002) en Nederland (2014). Alleen Duitsland (2006 en 2010) doorbreekt het rijtje.

10

Naast de Braziliaan Fernandinho en zijn own goal in de kwartfinales kwamen tien Duivels tot scoren op het WK: Romelu Lukaku (4), Eden Hazard (3), Michy Batschuayi, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Adnan Januzaj, Dries Mertens, Thomas Meunier en Jan Vertonghen. Met tien verschillende doelpuntenmakers evenaart België het record van Frankrijk in 1982 en Italië in 2006.

12

In de tweede groepsmatch belandden twaalf Belgische doelpogingen tussen de palen. Geen enkel land deed beter.

16

De Rode Duivels sloten het WK af met 16 goals, wat een record is voor België. Slechts zeven landen deden ooit beter op een WK: Hongarije (1954: 27 goals), Duitsland (1954: 25, 2014: 18 en 1970: 17), Frankrijk (1958: 23), Brazilië (1950: 22, 1970: 19 en 2002: 18), Argentinië (1930: 18), Portugal (1966: 17) en Oostenrijk (1954: 17).

21

Roberto Martinez stelde 21 spelers op. Alleen Tunesië benutte er meer: alle 23 geselecteerden kwam in actie. Bij de Belgen bleven doelmannen Simon Mignolet en Koen Casteels doorlopend aan de kant, waardoor Thibaut Courtois als enige geen enkele seconde miste.

24

Het aantal doelpogingen van België in de 1/8ste finales tegen Japan. Alleen Brazilië (26 tegen België), Argentinië (26 tegen Ijsland) en Duitsland (26 tegen Zuid-Korea en 25 tegen Mexico) deden beter in één match.

25

Eden Hazard is nu betrokken in 25 goals in zijn laatste 25 interlands: 12 goals en 13 assists.

27

Thibaut Courtois voerde 27 reddingen uit. Geen enkele doelman kreeg meer saves achter zijn naam. Zijn hoogtepunt bereikte hij met negen reddingen tegen Brazilië.

28

Het aantal ovetredingen dat op Eden Hazard werd begaan. Hij deelt de koppositie met Neymar.

38

België ondernam 105 doelpogingen, waarvan er 40 binnen het doelkader belandden. Dat komt neer op 38 procent. Alleen Senegal en Rusland doen beter met respectievelijk 43 en 39 procent.

40

Eden Hazard voerde 40 dribbels uit. Geen enkele speler dribbelde meer. Zowel tegen Brazilië in de kwartfinales als tegen Frankrijk in de halve finales kwam hij aan 10 dribbels toe.

65

Thibaut Courtois stond tegen Engeland voor de 65ste keer in het Belgische doel. Hij is daarmee de strafste van alle Belgische doelmannen voor Jean-Marie Pfaff (64) en Michel Preud'homme (58).

86

het percentage geslaagde passes van België: alleen Spanje (91%), Duitsland (88%) en Brazilië (88%) doen beter.

96

Axel Witsel speelde tegen Engeland zijn 96ste interland en nestelde zich op de alltime ranking naast Jan Ceulemans op de tweede plaats. Nummer 1 is en blijft Jan Vertonghen, die aan 108 wedstrijden zit.