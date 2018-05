Hardwerkende keepers, drones die crashen en de favoriete muziek van Lukaku: ‘Missie Moskou’ spreekt met twee nauwe collega's van Martínez Redactie

25 mei 2018

17u36

Bron: VTM Nieuws 0 WK voetbal In de vierde aflevering van ‘Missie Moskou’ spreken VTM NIEUWS-sportjournalisten Maarten Breckx en Michiel Ameloot met keeperstrainer Erwin Lemmens en videoanalist Moussa El Habchi, die heel nauw samenwerken met bondscoach Roberto Martínez. Tijdens het gesprek gaat het over hardwerkende keepers, drones die crashen en de favoriete muziek van Lukaku en co.

Videoanalist Moussa El Habchi heeft nog een extra taak bij de Rode Duivels: als huis-dj. Deze zomer staat hij als Disco Dasco op Tomorrowland, maar in Rusland zorgt hij voor de juiste muziek aan tafel of tijdens het dagelijkse partijtje Uno van Hazard en co. “Muziek is heel belangrijk voor een voetballer”, begint Moussa. “Er zit een bepaald gevoel in waardoor ze zich sterker gaan voelen voor een wedstrijd."

"Kevin De Bruyne houdt bijvoorbeeld van R&B en happy house, Laurent Ciman van merengue en samba en Romelu Lukaku van rap. Tegenwoordig zijn er zelfs clubs die elke wedstrijd hun eigen geluidsinstallatie installeren in de kleedkamer”, vult keeperstrainer Erwin Lemmens aan. Bekijk het volledige fragment hieronder.

De drone

Sinds kort vliegt er tijdens de training een drone boven de hoofden van de Rode Duivels. Die wordt bestuurd door videoanalist Moussa El Habchi: “Martínez wil de trainingen graag van bovenuit zien om zo tactisch te kunnen bijsturen.” Al zijn er wel een paar zaken waar je op moet letten wanneer je met een drone boven de Rode Duivels vliegt.

“Vooraleer je begint te vliegen, moet je eigenlijk een crashplaats hebben. Als er dan iets gebeurt, dan kan je meteen uitwijken naar de plaats die daarvoor voorzien is. De tweede zaak is de CTR-zone: er zijn bepaalde plaatsen waar je niet mag vliegen en je moet dus uit deze zone blijven. En de derde zaak is: je mag nooit boven mensen vliegen, zeker niet met een drone met 4 propellers want dat kan gevaarlijk zijn. Ik moet altijd diagonaal op 35 meter van de Rode Duivels vliegen.”

Sinds de komst van Roberto Martinez zijn er bij de Rode Duivels twee keeperstrainers aan de slag in plaats van één. Bondscoach Martinez nam de Spanjaard Iñaki Bergara mee en zo kreeg Erwin Lemmens een assistent aan zijn zijde. Toen Lemmens met de komst van Martinez en Bergara twijfelde of hij wel bij de nationale ploeg zou blijven werken, overtuigden Thibaut Courtois en Simon Mignolet hem om te blijven: “Als die jongens dat vragen, kan je moeilijk zeggen: ik stop ermee.”

