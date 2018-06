Groepswinnaar Kroatië verslaat IJsland dankzij late treffer Perisic. Moedige vikings eindigen op laatste plaats in groep D DMM en TLB

25 juni 2018

21u50 3 IJsland IJS IJS 1 einde 2 KRO KRO Kroatië WK voetbal Het WK van IJsland zit erop. De mannen van bondscoach Heimir Hallgrimsson speelden een verdienstelijke match tegen groepswinnaar Kroatië, dat met een halve B-ploeg aan de partij startte. Het werd 1-2 voor de Kroaten na goals van Badelj, Sigurdsson en Perisic in het slot. Kroatië neemt het in de volgende ronde op tegen Denemarken, een haalbare kaart.

Kroatië voerde flink wat personeelswissels door en dat was er ook aan te merken in de aanvangsfase. De Balkanjongens zochten naar de juiste automatismen, terwijl IJsland vooral aan de organisatie dacht en niet overhaast te werk wilde gaan in de zoektocht naar die levensbelangrijke treffer. De mannen van Hallgrimsson dreigden vooral via hoekschoppen, maar het vizier van Magnusson en co stond niet goed afgesteld. Op het halfuur moest AA Gent-doelman Kalinic aan de bak op een vrijschop van Sigurdsson en daarna namen de IJslanders het commando helemaal over. Finnbogason, Bjarnason en Gunnarsson kwamen nog dicht bij een treffer, maar de ongeïnspireerde Kroaten hielden dankzij prima saves van Kalinic hun netten schoon.

De Kroaten kwamen echter anders uit de kleedkamer. Modric en co zetten veel meer druk naar voren en met een knal vanaf 25 zetten Badelj zijn land ei zo na op voorsprong. De pegel spatte uiteen op de lat, maar het bleek slechts uitstel van executie. In minuut 53 knalde de aanvoerder van Fiorentina immers wél raak. IJsland reageerde via kopballen van Ingason (ex-Lokeren), maar pas een kwartier voor tijd kon Sigurdsson vanaf de stip voor de gelijkmaker zorgen. Voor Kroatië was dat de eerste tegentreffer op dit WK en voorlopig ook de enige. In het absolute slot bezorgde Perisic de Kroaten zelfs nog 9 op 9 met een heerlijke knal. In de volgende ronde wacht Denemarken.

Tactische analyse

De IJslandse bondscoach Hallgrimsson hield vast aan zijn geliefkoosde 4-5-1, met Sigurdsson in steun van diepe spits Finnbogason. De bal lieten de IJslanders met plezier aan Kroatië, waar Modric zijn maatje Rakitic moest missen op het middenveld. Kovacic kreeg zijn kans en de middenvelder van Real Madrid ging het leer, net als Mordic, wel heel vaak uit de voeten van de centrale verdedigers halen. In de betere periodes van IJsland gingen de ballen, meer dan in de andere matchen, over de flanken. Daardoor moesten Perisic, Pjaca en Kramaric ook heel vaak hun verdedigende rol vervullen. Maar in het slot lachte Perisic dus toch nog in zijn vuistje.

Man van de match

Hordur Magnusson. De 25-jarige IJslandse linksachter bewees tegen Kroatië waarom CSKA Moskou hem voor het WK al voor ruim 3,5 miljoen euro overnam van de Engelse tweedeklasser Bristol City. Magnusson koppelt een indrukwekkend loopvermogen en een uitstekende voorzet aan een prima kopspel. Pjaca was vanavond eerder een rechtsachter dan een winger door de offensieve acties van Magnusson, die met zijn blonde lokken ook meteen in het oog springt. Bristol mag zich voor het hoofd slaan dat het zijn linksachter al voor het WK verkocht. Magnussons marktwaarde ging door zijn prestaties in Rusland immers met een stevige ruk de hoogte in.

Leuke tweets

Trying to work out all the possible permutations of tonight's Group D matches #NGAARG #ICECRO pic.twitter.com/pfO9RtCdca Harry Poole(@ _Harry_Poole) link

Can we talk about Bjarnason getting his nose broken and just....plugging the flow and getting right back in? #ICECRO pic.twitter.com/k25tYN322m Dresden(@ DresdenDawg) link

The ref is ready for that rebound #Icecro #worldcup pic.twitter.com/eRhnzLq947 Warren Jackman(@ WarrenJackman) link

Island 😢 luck wasn’t on your side tonight but I’ll still wear the shirt with pride! #SmiteTheWorld #ICECRO pic.twitter.com/UELwiac76b Lýðiá RuÞsdottir Bigley 🇩🇪🇮🇸(@ lydiabigley) link

Leukste foto's

Meer over Kroatië

sportdiscipline

voetbal

sport

IJsland

Perisic

Sigurdsson

WK