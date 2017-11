Griezmann schiet Wales naar de verdoemenis met knappe volley, Engeland en Duitsland spelen gelijk in topper DMM

08u50 0 Photo News Marcel Halstenberg (Leipzig) maakte zijn debuut voor Duitsland. WK voetbal Naast de Rode Duivels voetbalden ook een resem andere landen met het oog op het WK voetbal in Rusland. Engeland en Duitsland gaven elkaar partij op Wembley, terwijl Frankrijk de wei in ging tegen Wales.

Ook de Mannschaft van Joachim Löw en het Engelste team onder leiding van bondscoach Gareth Southgate moeten het voor deze interlandbreak zonder heel wat gevestigde waarden doen. Neuer, Kane, Alli, Müller, Boating en Kroos - om er maar enkelen te noemen- ontbraken gisteren allemaal op het wedstrijdblad.

Beide teams gaven elkaar dus in een onuitgegeven opstelling partij en dat leidde tot een leuke pot voetbal. Debuterend doelman Pickford had wat geluk bij Engeland, terwijl Swansea-huurling Tammy Abraham (eigendom van Chelsea) zijn land even later op voorsprong vergat te brengen.

Ondanks een sterke eerste helft bleef Engeland op 0-0 steken. Ook Duitsland kwam niet tot scoren, al speelde ook de Mannschaft een vrank en vrije wedstrijd.

Photo News Danny Rose trapt naar doel. Mesut Özil kijkt toe.

Griezmann zet Frankrijk op weg naar zege met aardige volley

Ook Frankrijk had gisteren zin in een potje voetbal, Wales dan weer iets minder. De Welshmen (niet geplaatst voor het WK) beperkten zich tegen de ploeg van bondscoach Didier Deschamps vooral tot verdedigen. Niet echt de beste tactiek tegen Griezmann, Mbappé en co.

Vooral de Atlético-spits was een gesel voor de defensie. Tolisso bediende 'Griez' met een knappe lange bal, de daaropvolgende volley was zo mogelijk nog mooier. 1-0, en daarna mochten de boeken eigenlijk toe. Giroud verdubbelde in de tweede helft de score, terwijl vooral het doelhout en doelman Hennessey erger voorkwamen voor Wales.

Griezmann with a fine goal to put France 1-0 up v Wales: pic.twitter.com/KGEYj7CAY9 Sam(@ samuelJayC) link