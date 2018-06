Grapjas Romelu Lukaku zet presentator Karl Vannieuwkerke tijdens uitzending voor schut MH

Romelu Lukaku is niet vies van een grapje meer of minder. Voor aanvang van de oefeninterland met Costa Rica stak spits nummer één bij de Rode Duivels de draak met Sporza-presentator Karl Vannieuwkerke. Vannieuwkerke had postgevat voor de spelerstunnel en 'Big Rom' vond er niets beter op dan de West-Vlaming te voorzien van een stel konijnenoortjes. En die laatste had dat niet meteen in de smiezen...