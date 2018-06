Goalgetters bij de vleet, 'El Maestro' en een Anderlecht-flop als vaste waarde: wat u moet weten over de vier landen in groep A XC

06 juni 2018

07u00 0 WK voetbal We zijn nog 8 dagen verwijderd van de start van het WK voetbal, hoog tijd dus om wat nader kennis te gaan maken met de 32 landen die straks in Rusland om eeuwige voetbalroem strijden. Wij lichten er voor u per groep voor elk land de sterspeler en bondscoach uit én voorzien u ook nog van iets wat u enerzijds mag en anderzijds moet weten. Vandaag starten we met groep A!

RUSLAND

4de deelname - Nooit voorbij groepsfase (1994 - 2002 - 2014)

1) Bondscoach: Stanislav Cherchesov

Toen het huwelijk tussen de Russische voetbalbond en Leonid Slutski in de zomer van 2016 ten einde kwam, nam Stanislav Cherchesov het van hem over. De man verdiende in eigen land zijn strepen, met passages bij Spartak en Dinamo Moskou, Amkar Perm en Terek Grozny.

2) Sterspeler: Fedor Smolov

Naast onder meer Alan Dzagoev is voetbalminnend Rusland momenteel vooral in de ban van Fedor Smolov. De aanvaller van Dynamo Moskou was dit seizoen goed voor 14 treffers in 22 matchen. Benieuwd of hij ook op het WK de netten kan laten trillen.

3 ) Wat je moet weten

Geen Aleksandr Kokorin in Rusland. De aanvaller van Zenit is niet op tijd hersteld van zijn kruisbandblessure en mist het WK. Serieuze aderlating voor de troepen van bondscoach Stanislav Cherchesov.

4) Wat je mag weten

Rusland organiseert voor de eerste keer het WK voetbal. Veel supporters worden afgeschrikt door het hooliganisme, maar volgens Alexander Djordjadze, vicevoorzitter van het Russisch organisatiecomité, wordt het WK “ontzettend veilig”.

URUGUAY

13de deelname - Tweevoudig winnaar (1930 - 1950)

1) Bondscoach: Oscar Tabárez

Leidt de Uruguayaanse troepen sinds 2006. De oefenmeester stond doorheen zijn trainerscarrière ook aan het roer van Boca Juniors en AC Milan. ‘El Maestro’ bezorgde zijn land in 2010 een halve finale op het WK in Zuid-Afrika.

2) Sterspeler: Luis Suárez

Twee absolute sterren bij Uruguay: Edinson Cavani en Luis Suárez. Wie kan dit spitsenduo afstoppen? Cavani is de topschutter aller tijden bij PSG, Suárez zorgt dan weer voor de doelpunten bij Barcelona.

3) Wat je moet weten

Niet te onderschatten team. In de voorronde moest Uruguay in zijn Zuid-Amerikaanse groep enkel Brazilië voor zich dulden. Suárez en co haalden meer punten dan onder meer Argentinië, Colombia, Peru en Chili.

4) Wat je mag weten: Braziliaans drama

Uruguay won zowel in 1930 als in 1950 het WK. Vooral dat laatste toernooi in Brazilië blijft een huzarenstukje. In de finale bleef Uruguay in Maracanã het thuisland met 2-1 de baas. Het Braziliaanse drama zette ene Edson Arantes do Nasicmento aan om te beginnen voetballen. Hij zou later bekend worden als Pelé.

EGYPTE

3de deelname - Nooit verder dan eerste ronde of groepsfase (1934 - 1990)

1) Bondscoach: Héctor Cúper

Is sinds 2015 de bondscoach van Egypte. De Argentijn was voordien vooral aan de slag als clubcoach in Spanje en Italië. In 2000 werd hij uitgeroepen tot beste coach van Europa, hij was toen werkzaam bij Valencia.

2) Sterspeler: Mohamed Salah

De absolute sterspeler van Egypte. Niet enkel levensbelangrijk voor Liverpool. Op weg naar het WK was Egypte ingedeeld in een poule met Oeganda, Ghana en Cogno. Egypte won zijn groep met 13 op 18, vier van de zes doelpunten werden gescoord door Salah.

3) Wat je moet weten

Egypte oefent naar aanloop van het WK tegen de Rode Duivels. Vanavond nemen beide teams het in het Koning Boudewijnstadion tegen elkaar op.

4) Wat je mag weten: vorige deelname al 28 jaar geleden

Egypte plaatste zich voor het eerst sinds 28 jaar nog eens voor een WK. De laatste keer dat ze erbij waren was in 1990, Italië. De kwalificatie komt een paar jaren te laat voor Ahmed Hassan, ex-Anderlecht, met 184 caps blijft hij wel Egyptisch recordinternational.

SAOEDI-ARABIË

5de deelname – Achtste finale (1994)

1) Bondscoach: Juan Antonio Pizzi

Werkte onder meer bij Valencia om in 2016 bondscoach van Chili te worden. Enkele maanden later leidde hij zijn land naar de zege in de Copa America, maar door de teleurstellende prestaties in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone mocht Chili een kruis maken over het WK. De Chileen trok zijn conclusies uit de gemiste kwalificatie, maar mag nu toch naar Rusland afzakken. Eind november volgde Pizzi namelijk de ontslagen Edgardo Bauza op bij Saoedi-Arabië.

2) Sterspeler: Mohammad Al-Sahlawi

De goalgetter van Saoedi-Arabië. De aanvaller van Al-Nassr was in 28 interlands goed voor liefst 20 treffers. Niet min. Man om in de gaten te houden.

3) Wat je moet weten:

Saoedi-Arabië speelt het openingsduel van het WK. De troepen van Juan Antonio Pizzi kruisen op 14 juni (17u Belgische tijd) de degens met thuisland Rusland.

4) Wat je mag weten: Anderlecht-flop

Vaste waarde achterin is Osama Hawsawi. Geen onbekende, want de verdediger kwam in het seizoen 2012-2013 uit voor RSC Anderlecht. Hawsawi werkte wel slechts twee partijen af bij paars-wit. Momenteel verdedigt de Saoediër de clubkleuren van Al-Hilal.