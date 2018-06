Gilles De Bilde: "Kompany en Vermaelen spelen niet tegen Panama" Lore Michiels

15 juni 2018

15u39

Bron: VTM NIEUWS 1

"Het is een evidentie dat Thomas Vermaelen en Vincent Kompany niet spelen tegen Panama." Dat zegt WK-analist Gilles De Bilde aan VTM NIEUWS-sportjournalist Michiel Ameloot in het Russische Dedovsk, waar de Rode Duivels trainen voor hun eerste wedstrijd. "Ik denk dat bondscoach Martinez zijn keuze al gemaakt heeft, gezien de situatie van beiden", aldus De Bilde.

Vermaelen herstelt van een hamstringblessure en kwam daardoor sinds half mei niet meer in actie. Ook Kompany herstelt van een blessure. Tijdens de oefeninterland tegen Portugal raakte hij geblesseerd aan de lies. Daardoor nam de bondscoach ook Laurent Ciman mee als 24ste man bij de selectie.

Martinez heeft nog tot zondagavond 17 uur om de knoop door te hakken. "Dan weten we of Ciman mag blijven als back-up, of dat Vermaelen of Kompany alsnog naar huis moet."