Ghana protesteert bij FIFA over slechte scheidsrechter - Frankrijk mist Kanté tegen Wit-Rusland

Scheidsrechter Daniel Bennett.

Frankrijk moet N'Golo Kanté missen tegen Wit-Rusland

Frankrijk kan in zijn laatste beslissende wedstrijd van dinsdag in WK-kwalificatiegroep A tegen Wit-Rusland niet rekenen op N'Golo Kanté. De middenvelder van Chelsea liep gisteren in de match tegen Bulgarije, die 'les Bleus' nipt met 0-1 wonnen, een blessure aan de hamstrings op.



Kanté moest na 34 minuten het veld verlaten. Matuidi (3.) had toen al voor de enige treffer in de wedstrijd getekend.



Met nog een wedstrijd te spelen voert Frankrijk de stand aan met een punt meer dan eerste achtervolger Zweden. Een driepunter tegen Wit-Rusland bezorgt de Fransen dus altijd een WK-ticket. Zweden maakt de verplaatsing naar Nederland, derde op drie punten van de Scandinaviërs. Een zege brengt Oranje op gelijke punten met Zweden, maar Nederland moet met minimaal zeven doelpunten verschil winnen om effectief naar de tweede plaats te springen en barrages af te dwingen. Het doelsaldo is immers doorslaggevend, en daarin is Zweden (+19 vs. +7) ruim de betere.

Ghana: "Geldig doelpunt ontnomen"

De Ghanese voetbalbond (GFA) heeft bij de Wereldvoetbalbond FIFA protest ingediend over de leiding van de Zuid-Afrikaanse scheidsrechter Daniel Bennett en zijn assistenten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oeganda. Die partij eindigde waarna op een scoreloos gelijkspel, waardoor Ghana erg weinig kans maakt om het WK in Rusland te halen.

"Mr Bennett en zijn assistenten hebben Ghana een geldig doelpunt ontnomen in de 93ste minuut", luidt het op de site van de voetbalbond. "Herhalingen op televisie hebben aangetoond dat de treffer geldig was. De ref gaf Ghana eerder in de tweede helft ook geen strafschop toen Frank Acheampong in de zestien neergehaald werd. Deze en verschillende andere beslissingen van de wedstrijdleiding lieten de GFA geen andere keuze dan de FIFA te vragen hun prestatie te onderzoeken. De GFA verzoekt de FIFA voorts om de mogelijheid te overwegen om de wedstrijd te laten herspelen."



Ghana staat met nog een match voor de boeg derde in zijn kwalificatiepoule, op drie punten van leider Egypte dat een match minder telt. Op de slotspeeldag in november ontvangt het team van Acheampong, door Anderlecht verhuurd aan het Chinese Tianjin Teda, Egypte.

Uganda Vs Ghana; the disallowed goal controversy. What is your take? pic.twitter.com/ME2W2fk1je Ritah Anderson(@ Ritander) link