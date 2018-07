Gezicht van een natie (en van 27 merken): Neymar wil ook reclamemarkt veroveren Kristof Terreur in Rusland

04 juli 2018

08u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Gezicht van een natie, posterboy van 27 'brands', ambassadeur van het eigen merk, product en voetballer. Ook in Rusland houdt de Braziliaanse 'bad boy' sponsors en fans tevree. Zijn Neymarproject zit in de laatste rechte lijn: globale dominantie op de reclamemarkt. Ayrton Senna achterna.

"Un beso." Een kusje. "En voor Venezuela, otro beso." Nog een kusje erbij. Deugnieterij stond hem in de ogen. Toen Neymar maandagnacht zijn slalom door het doolhof van de perszone had afgewerkt, blies hij zoenen in het rond. Vrouwelijke collega's van Latijns-Amerikaanse televisiestations probeerden het fragment vast te leggen, maar gniffelden in hun microfoon. Zij die wekelijks met Neymar te maken krijgen, weten het: hij is een speelse charmeur.

