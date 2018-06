Gewezen toprefs maken na Portugal - Iran brandhout van VAR: "Zijn de regels soms plots gewijzigd? Een regelrechte schande" Hans Op de Beeck

Bron: Daily Mail 23 WK voetbal Nadat de VAR een groot deel van onze Belgische competitie en vooral de play-offs op haar kop zette, is de Video Assistent Referee zeker na Portugal - Iran ook op het WK fel besproken. De Engelse gewezen toprefs Mark Clattenburg, die de finale op het EK 2016 in goede banen leidde, en Graham Poll begrijpen er helemaal niets meer van.

De VAR bewees al meermaals zijn nut in Rusland, maar rond het gegeven wat nu een 'clear error' is (wanneer de VAR de ref sommeert naar een herhaling te gaan kijken) en wat niet, blijkt ook op dit WK weinig eenduidigheid te bestaan. Nadat de VAR bij onder andere de fout van Diego Costa op Pepe en het trekken aan Kane, Mitrovic en Berg al een weifelachtige indruk maakte, faalde het systeem gisteravond zwaar bij Portugal - Iran. Vooral de Iraanse penalty die tot de 1-1 leidde, een strafschop die Portugal zijn eerste plaats kostte en waardoor het zelfs even flirtte met de exit, zorgde voor ongeloof. In een fase duidelijk voor interpretatie vatbaar -en ook perfect geïnterpreteerd door de Paraguyaanse scheidsrechter Caceres- zag de VAR na een Portugese handsbal toch een 'clear error' van de ref.

"Een regelrechte schande", aldus Clattenburg in de Daily Mail. "Dat was toch alles behalve een clear error? De scheidsrechter had een goed zicht op de fase en nam ook de correcte beslissing. Net zoals dat incident met Ronaldo. Waarom moest de VAR daar in hemelsnaam ingrijpen? Persoonlijk vond ik het alles behalve een rode kaart, maar dit was toch een schoolvoorbeeld van een fase die louter door de ref moet geïnterpreteerd worden? Ik zat er met open mond naar te kijken. Kijk, tot gisteravond vond ik dat de VAR goed bezig was op dit WK. Maar gisteravond was het pure chaos."

"Ik vraag me zelfs af of de FIFA zijn aanpak rond de VAR niet herzien heeft. Misschien beoordelen ze nu niet louter de 'clear errors', maar willen ze gewoon meer reviews 'tout court' voor de scheidsrechters? Want volgens de regels die vóór dit WK gecommuniceerd zijn, waren die twee fases in Portugal - Iran geen voer voor de VAR. Nu werd er veel te veel ingegrepen, zeker in vergelijking met matchen tijdens het begin van het toernooi."

Graham Poll: "Tart alle verbeelding"

Graham Poll legt in de Daily Mail vooral de nadruk op het feit dat de VAR gisteren het werk voor scheidsrechter Enrique Caceres bemoeilijkte in plaats van vergemakkelijkte. De gewezen WK-ref vindt het ook alles behalve kunnen dat spelers na een review van de VAR nog protesteren. "Daar zouden straffen op moeten staan. Zelfs nu de Iraniërs naar huis gaan na de draw, zouden ze nog gestraft moeten worden via een schorsing of geldboete."

"De ironie van gisteravond was dat de problemen begonnen met een correcte beslissing van de VAR - die penaltyfout op Ronaldo. Daarna zorgde de VAR alleen maar voor verwarring door dat incident met Ronaldo. Ik zou hem geen rode kaart gegeven hebben, anderen wel. Interpretatie dus. Maar die penaltyfase tartte natuurlijk alle verbeelding. Er werd zo onnodige druk op Caceres gelegd. Wanneer je als ref naar een fase moet gaan kijken, weet je eigenlijk dat het de VAR er na het bekijken van de beelden een andere mening op nahoudt en herzie je maar beter je beslissing."

