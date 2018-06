Gewezen bondscoaches, ex-Rode Duivels en BV's over Matrasgate: "Ze hadden beter codes gebruikt, zoals James Bond" FDZ/MH/XC

01 juni 2018

11u45 3 WK voetbal Als het van de matrassen afhangt, gaan Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj en Christian Kabasele niet mee naar het WK in Rusland. Hoe wordt op het Matrasgate-verhaal gereageerd? Wij legden enkele ex-Duivels, ex-bondscoaches en bekende voetballiefhebbers twee vragen voor. Wat vinden zij van de manier waarop de definitieve WK-selectie uitlekt? En wie is volgens hen de meest verrassende afvaller?

Robert Waseige: "Jammer dat spelers het via media moeten vernemen"

1. “Het is een beetje belachelijk. Waar gaan we naartoe? Het is niet echt professioneel van het matrassenbedrijf. Ik vind het niet slim dat ze camera’s hebben toegelaten. Maar het is ook geen ramp. Dat Martínez zo lang wacht om de definitieve selectie te maken is normaal, het is ook logisch dat de journalisten op zoek gaan naar de 23 namen. Het is wel jammer dat die vijf spelers het moeten vernemen via de media.”

2. “Dendoncker. Het was een goede ervaring voor hem geweest. De coach heeft natuurlijk met hen gewerkt de laatste weken en jaren. Hij maakt de selectie, je moet hem vertrouwen geven. Martínez is iemand die zijn werk tot de puntjes uitvoert. Enkel met Nainggolan heeft hij misschien een fout gemaakt. Hij is toch het prototype van een speler die iets ‘anders’ kan toevoegen aan een ploeg.”

Georges Leekens: "Werk met codes, zoals James Bond"

1. “Het is natuurlijk het werk van de media en de journalisten. Je weet dat dat gebeurt. Indien het waar is, had men dat iets beter kunnen afdekken. Werk dan met cijfers of codes. 007 is James Bond bijvoorbeeld (lacht). Wie weet volgen er nog blessures en zal Martinez alsnog zijn keuze moeten veranderen. Dat er eens wat uitlekt, vind ik nu ook niet zo erg.”

2. “Dendoncker. Hij kan op meerdere posities spelen. Maar het hangt er natuurlijk ook vanaf met welke systemen de bondscoach wil spelen. Je moet ook kijken hoe het seizoen verlopen is. Dat is dan aan Martinez om erover te beslissen. Ik weet zelf ook dat het niet zo makkelijk is om te kijken hoe dat uitdraait. Dendoncker heeft zich op het einde herpakt na een moeilijk zijn. Er zijn er niet zoveel uit de Belgische competitie die nog een plaats in de selectie kunnen bemachtigen.”

Lorenzo Staelens: "Extra pijnlijk voor vijf afvallers"

1. “Het is duidelijk wie afvalt. Dat de WK-selectie zo uitlekt is natuurlijk niet leuk voor de Rode Duivels. Ik denk dat de bondscoach al een tijdje wist wie zijn afvallers waren, en nu weet iedereen het. Niet plezant voor hem. Daarnaast had ik het beter gevonden dat hij zijn 23 namen vanaf het begin had bekendgemaakt. En als er dan iemand uitvalt, er gewoon een reserve klaarstaat om in te vallen. Nu moeten er net voor het vertrek vijf spelers afvallen, dat maakt het extra pijnlijk.”

2. “Wie voor mij de meest verrassende afvaller is? Ik denk dan toch in de eerste plaats aan Leander Dendoncker. Hij is polyvalent en kan zowel in het middenveld als in de verdediging geposteerd worden. Leander is iemand die je met deze grootte van deze kern zeker kan gebruiken.”

Vital Borkelmans: "Denk dat het Matrasgate-verhaal klopt"

1. "Wij hadden destijds ook gepersonaliseerde matrassen mee, speciaal op lengte gemaakt. Sommige jongens zijn nu eenmaal wat groter. Dus ik denk dat het Matrasgate-verhaal wel klopt", vertelde Vital Borkelmans vanochtend in Joe.

2. "Over de afvallers: dat is een keuze van de bondscoach. Ik steun hem, al had ik eerlijk gezegd Radja Nainggolan meegenomen. Maar Martínez is een joviale mens. Iedereen moet eigenlijk achter hem staan."

Glen De Boeck: “Mokerslag voor de afvallers”

1. “Ik leef mee met Sels, Kabasele, Dendoncker, Lukaku en Januzaj. Ik heb het zelf meegemaakt om in de preselectie te zitten en later nog af te vallen”, aldus Glen De Boeck. “Dat is een mokerslag, want die spelers hebben ongetwijfeld in hun WK-kansen geloofd. Pijnlijk. Als die jongens dat dan vandaag moeten lezen, is dat pijnlijk. Geen idee hoe ze daarmee omgaan. Al blijft het afwachten op het wel de waarheid is.”

2. “Wie voor mij de meest verrassende afvaller is? Ik ga mij daar niet over uitlaten, aangezien ik een buitenstaander ben. De bondscoach heeft gekozen en zal daar wel zijn redenen voor hebben.”

Walter Meeuws: "Pijnlijk voor Martinez"

"Ik vind het eigenlijk een beetje ongepast. Het nieuws zal waarschijnlijk wel waar zijn, maar ik vind het pijnlijk voor bondscoach Martinez en zijn staf dat het op deze manier uitlekt. Normaal zou dat nieuws na Portugal komen, dus ik vind het ongepast."

2. "Ik vind niet dat er verrassingen zijn. Er zijn weinig aanmerkingen te maken op de keuze van Martinez. Er waren nog andere kandidaten, maar dit lijkt me de juiste keuze."

Ook enkele bekende voetballiefhebbers lieten hun licht schijnen op de zaak...

Sven Ornelis: "Waanzin"

1. “Het is grotesk en typisch Belgisch dat dit op zo’n manier uitlekt. Het is hilarisch. Na Samson-seks hebben we een nieuw woord van het jaar: Matrasgate. Als stand-up comedian smul je hier toch van? Je zal maar eens Dendoncker zijn en horen op deze manier dat je er niet bijhoort. Waanzin. Degene die de camera heeft toegelaten in dat bedrijf…”

2. “Ik vind het niet raar dat het deze vijf namen zijn die afvallen. Dendoncker is misschien de meest verrassende. Ook al had hij- naast supergoede periodes - ook mindere periodes dit seizoen .”

Ben Crabbé: "Amateuristisch"

1. "Hoe is dit toch mogelijk? Dit is van een onvoorstelbare knulligheid. (lacht) Ze bedoelen het misschien allemaal goed, het komt wel een beetje amateuristisch over. Al klinkt dat misschien hard, ik weet niet hoe het exact gelopen is. Maar ze proberen alles af te schermen, we mogen amper iets weten en dan mag de VRT wel gaan filmen in het bedrijf dat de matrassen van de Rode Duivels maakt..."

2. "Ik vind het vooral dom dat hij Boyata verkiest boven Dendoncker. Je weet dat het probleem in de verdediging ligt en dan laat je hem thuis. Het doet me een beetje denken aan twee jaar geleden, toen Denayer ook bij de selectie zat. De bondscoach neemt een enorm risico. Van Januzaj en Jordan Lukaku kon je het wel verwachten. Maar Dendoncker? Je hebt jonge gasten nodig die desnoods in de bal bijten. Als je hen meeneemt, krijgen ze vleugels. Ze hoeven daarom niet eens alles te spelen."